6 забытых приемов в интерьере, которые снова в тренде

Тенденции иногда возвращаются.

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Стилистические решения в интерьере тоже подвержены моде: что-то актуально, что-то устаревает. Но, как и любая мода, тенденции в декоре имеют свойство возвращаться.

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Посмотрите внимательнее, может, в дальнем шкафу есть супермодный акцент для интерьера, а бабушкина квартира теперь выглядит невероятно стильно.

Стеклянная стена

Вы точно видели такие: в банях, больницах, школе. Но сейчас перегородки из стеклянной плитки обрели новую популярность, их устанавливают в квартирах. Такое решение помогает сделать помещение более светлым, пустить в него солнце. Главное, чтобы материал был крепким, а конструкция устойчивой. Тогда перегородка или колонна отлично впишется в любой интерьер.

Лепнина

Лепниной украшали потолки и стены на протяжении нескольких веков. Сейчас этот декор снова популярен, при этом он заметно изменился, стал легче. Вместо гипса используется пенополиуретана. Он более бюджетный и легкий, при этом отлично сохраняется.

Гипсовые статуэтки

Несмотря на то, что минимализм в тренде, в интерьере все же стилисты предлагают использовать предметы, у которых нет практического применения. Сейчас на пике популярности гипсовые статуэтки, изображающие древнегреческих героев и мифологических существ. Они делают более изысканным даже самый минималистический интерьер, становятся контрастным акцентом.

Яркая кухня

Бежевые, белые, серые и черные кухни во уже несколько лет на пике популярности. Но дизайнеры интерьера предлагают присмотреться к более ярким вариантам. Во-первых, они делают помещение уютным, настраивают на расслабление. Во-вторых, яркие кухонные гарнитуры помогают добавить света в квартиру, где его не хватает. К тому же, такой вариант позволяет экспериментировать с посудой, декором, обоями и остальным.

Мебель из ротанга

Эти предметы интерьера теперь не относятся только к дачной или балконной мебели, они отлично впишутся в скандинавский или экологичный интерьер, их можно дополнять пледами, подушками.

Макраме