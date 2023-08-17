Уход за яблонями в конце лета 2023

Все чаще летний сезон бывает непредсказуем, поэтому задел для хорошего урожая яблок в следующем году пора закладывать после плодоношения. Вот что советуют сделать эксперты Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

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Яблони нуждаются в регулярном уходе на протяжении всего года, а чтобы деревья и дальше продолжали радовать богатым урожаем, необходимо уделить им пристальное внимание и в конце сезона.

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Рекомендуется провести следующие мероприятия:

— уход за приствольным кругом.

У отплодоносивших яблонь приствольные круги уже можно перекопать, у деревьев которые еще плодоносят, проводят рыхление. Перед перекопкой или рыхлением из-под деревьев убирают всю падалицу, ветки и листья, на которых могут находиться вредные насекомые и возбудители болезней.

Расположив лопату ребром к дереву (чтобы нечаянно не навредить корешкам) аккуратно перекапывают приствольные круги. В радиусе 15-20 см от ствола землю перекапывать нельзя, только рыхление. Одновременно с рыхлением проводят подкормку и полив, приствольный круг мульчируют хвоей, перепревшими опилками, древесной стружкой, а также сеном, соломой, торфом, компостом или высаживают сидераты.

— подкормка.

На плодоносящие яблони вносят корневую подкормку калием и фосфором. На 1 кв.м приствольного круга вносят по 30г калийной соли, 50г суперфосфата и 100 г золы. Проводят внекорневую подкормку гуминовыми удобрениями, 5 г сухого вещества в 10 л воды.

Под яблони поздних сортов вносят подкормку чтобы урожай успел дозреть и не опал на землю раньше времени, проводят обработку по листу удобрениями, которые, также являются биологическими стимуляторами роста.

— санитарная обрезка для деревьев, которые пострадали от болезни или нашествия вредителей (если видны признаки монилиоза, бактериального ожога или другого заболевания).

Обрезку проводят в сухой и умеренно жаркий день, побеги вырезаются до здоровых тканей. Рану дезинфицируют 3%раствором медного купороса и замазывают садовым варом.

— обработки.

Обрабатывают от листовых пятнистостей (парша, филлостиктоз) и мучнистой росы разрешёнными к применению фунгицидами, а также проводят профилактические обработки от плодовых гнилей и насекомых (плодожорок, клещей, тлей и др.).