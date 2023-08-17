Уход за яблонями в конце лета 2023
Все чаще летний сезон бывает непредсказуем, поэтому задел для хорошего урожая яблок в следующем году пора закладывать после плодоношения. Вот что советуют сделать эксперты Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Яблони нуждаются в регулярном уходе на протяжении всего года, а чтобы деревья и дальше продолжали радовать богатым урожаем, необходимо уделить им пристальное внимание и в конце сезона.
Рекомендуется провести следующие мероприятия:
— уход за приствольным кругом.
У отплодоносивших яблонь приствольные круги уже можно перекопать, у деревьев которые еще плодоносят, проводят рыхление. Перед перекопкой или рыхлением из-под деревьев убирают всю падалицу, ветки и листья, на которых могут находиться вредные насекомые и возбудители болезней.
Расположив лопату ребром к дереву (чтобы нечаянно не навредить корешкам) аккуратно перекапывают приствольные круги. В радиусе 15-20 см от ствола землю перекапывать нельзя, только рыхление. Одновременно с рыхлением проводят подкормку и полив, приствольный круг мульчируют хвоей, перепревшими опилками, древесной стружкой, а также сеном, соломой, торфом, компостом или высаживают сидераты.
— подкормка.
На плодоносящие яблони вносят корневую подкормку калием и фосфором. На 1 кв.м приствольного круга вносят по 30г калийной соли, 50г суперфосфата и 100 г золы. Проводят внекорневую подкормку гуминовыми удобрениями, 5 г сухого вещества в 10 л воды.
Под яблони поздних сортов вносят подкормку чтобы урожай успел дозреть и не опал на землю раньше времени, проводят обработку по листу удобрениями, которые, также являются биологическими стимуляторами роста.
— санитарная обрезка для деревьев, которые пострадали от болезни или нашествия вредителей (если видны признаки монилиоза, бактериального ожога или другого заболевания).
Обрезку проводят в сухой и умеренно жаркий день, побеги вырезаются до здоровых тканей. Рану дезинфицируют 3%раствором медного купороса и замазывают садовым варом.
— обработки.
Обрабатывают от листовых пятнистостей (парша, филлостиктоз) и мучнистой росы разрешёнными к применению фунгицидами, а также проводят профилактические обработки от плодовых гнилей и насекомых (плодожорок, клещей, тлей и др.).
Деревья сортов среднего и позднего срока созревания можно опрыскивать химпрепаратами не позднее, чем за 21 день до съема урожая. Если нет времени ждать и нужно снимать урожай можно использовать биопрепараты.