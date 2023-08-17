Как отучить кошку испражняться в неположенных местах
Кошки считаются очень чистоплотными животными, поэтому проблемы с туалетом возникать не должны. Но нередко бывает так, что животное все же оставляет лужи в самых неожиданных местах.
"Рамблер" рассказывает, почему кошка отказывается от лотка и что с этим делать.
Вопреки распространенному заблуждению кошки не мстят. Ветеринарные врачи и зоопсихологи советуют не переносить человеческие паттерны поведения на животных. Но тем не менее, когда кошка сделала свои дела мимо лотка, это не просто так.
Если до этого проблем не было, скорее всего кошка заболела, например, циститом. Ей может быть физически больно, и эту боль она связывает с местом, куда она постоянно ходит в туалет. Она начинает искать новое место, где, как ей кажется, боли не будет.
Вторая распространенная причина, почему кошки ходят в туалет в неположенном месте, - стресс. Переезд, шумные гости, младенец в доме - любые перемены в привычном укладе для кошки могут стать причиной стресса.
В обоих случаях стоит обратиться к ветеринару, чтобы сдать анализы мочи и крови и сделать УЗИ брюшной полости. Это необходимо, чтобы диагностировать цистит или другие воспалительные заболевания мочеполовой системы. Врач назначит лечение и выпишет успокоительные средства.
Если заболевания и стресс исключены, значит причину нужно искать в другом. Это может быть:
- неудобный лоток
- неподходящий наполнитель
- несвоевременная уборка
- неподходящее место для туалета.
Лоток может быть слишком большим или наоборот маленьким, некоторым кошкам нравятся лотки-домики. Одни кошки могут вообще обходиться без наполнителя, другие же предпочитают какой-то конкретный - опилки, силикагель и другие. Кошкам может не понравится форма, размер гранул или даже звук, который они издают. Поэтому так важно выбрать такой, который будет нравится. Лотки важно регулярно мыть, чистить и с определенной периодичностью менять. Грязный лоток может стать причиной, почему кошка выбрала для туалета обувь или кровать. Ситуацию может решить второй лоток. Универсальное правило - лотков в доме должно быть на один больше, чем кошек. Если у вас две кошки, лотков должен быть три. А оной кошке нужно два лотка. Если лоток стоит в слишком шумном, проходном месте, кошке не сможет чувствовать себя в безопасности и будет искать более укромное место.