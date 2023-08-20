В России могут подскочить цены на материалы для ремонта

В России могут сразу на 20—30% подскочить цены на ремонт жилья на фоне ослабления рубля, считают опрошенные "РИА Недвижимость" эксперты.

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По их словам, материалы в стране за год уже подорожали на 10—20%.

Так, простой ремонт (без учета стоимости самих работ) обходится в 7,8 тысячи рублей за квадратный метр в Москве и в 8,1 тысячи рублей в Санкт-Петербурге, привел данные директор по маркетингу СТД "Петрович" Игорь Колынин.

Как считают эксперты, в первую очередь дорожать начнет фурнитура, лакокрасочные материалы, электроинструмент, инженерия, а также товары отечественных производителей, при изготовлении которых используются импортные составляющие: мебель, напольные покрытия и другие.

Эксперты также обращают внимание, что использование даже только российской продукции не дает большой экономии на ремонте.

Сейчас ее стоимость на рынке тоже достаточно высока. По данным Infoline, межкомнатные двери и газобетонные блоки отечественного производства за год выросли в цене на 10%, лакокрасочные материалы — на 49%, сухие строительные смеси — на 22%.

— Если раньше стоимость российских материалов была все же существенно ниже импортных, сегодня они сильно прибавили в качестве, и стоимость этой продукции не сильно отличается от импортной — разница в цене составляет не более 10—15%, — объяснил консультант по строительным работам Андрей Хирсанов.

Он также добавил, что подорожание стройматериалов вызовет и рост цен на сами работы — приблизительно на 10%.