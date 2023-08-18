Кинолог объяснил, почему может измениться поведение собаки

Некоторое поведение собаки может вызвать недоумение и даже настороженность. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев пояснил, почему может измениться поведение животного.

Эксперт пояснил, что причин резкого изменения поведения и нехарактерных повадок может быть множество. Для начала нужно оценить состояние здоровья питомца, а затем проанализировать свое поведение и окружающую среду.

Иногда собака, испытывая хроническую боль, которую сложно диагностировать, начинает вести себя агрессивно по отношению к окружающим. Агрессивное поведение может возникать, если собаку случайно погладили по больному месту.

Собака также может начать вести себя странно, если хозяин уделяет ей мало времени. В этом случае стоит пересмотреть свой график и выделить время для питомца.

Голубев добавил, что нетипичное поведение можно объяснить особенностями конкретной собаки, передает РИАМО.

До этого Владимир Голубев дал советы по уходу за пожилой собакой. По словам специалиста, хозяин должен тщательно следить за рационом питомца и ежедневно придумывать ему физические и умственные нагрузки, передает МИР 24.