Время урожая: что нужно сделать на даче до конца лета

Конец лета — время сбора урожая, но и других работ на даче в этот период хватает. Нужно подготовить участок и растения к холодам, чтобы следующий год снова порадовал урожаем.

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Обработайте клубнику

Обрежьте старые листья, обработайте землю и высадите новые ростки. Они успеет укорениться до холодов, а следующим летом уже дадут первые ягодки. Можно внести удобрения и обработать клубнику от вредителей.

Позаботьтесь о деревьях

В начале осени плодовые деревья особенно нуждаются в поливе: они тратят полезные вещества на формирования фруктов. Старайтесь давать растениям достаточно влаги. Кроме этого, обрежьте новые побеги, уберите сухи и сломанные ветки, внесите подкормку.

Ройте ямы

Если планируете в сентябре посадить новые деревья, выройте для них ямы. Так почва уплотнится и не утянет росток за собой. Ямы стоит формировать за месяц до посадки деревьев.

Подготовьте растения к зиме

Теплолюбивые многолетники в августе можно понемногу начать готовить к зиме. Перестаньте подкармливать многолетние цветы, не обрезайте побеги, иначе спровоцируете рост новых, а корни прикопайте землей, чтобы они не пострадали в первые холодные ночи.

Соберите семена

Выберите теплый сухой день и пройдитесь по саду, собирая коробочки с семенами цветов. Выложите их на лист бумаги, дайте просохнуть пару дней, а затем заверните и храните до весны. В этот же период можно собрать букеты сухоцветов: срезать эти цветы нужно в солнечную и сухую погоду, а перед тем, как поставить их в вазу, подвесить в темном помещении на неделю.

Размножьте многолетники

Черенки смородины, рассаду лука, дельфиниумы, флоксы и астры можно рассаживать в августе. Главное в этой процедуре выбрать здоровые саженцы, чтобы они прижились и на следующий год цвели ли давали урожай.

Соберите лук и чеснок