Как создать в своем доме аромат богатства

Основатель и владелец сети «Ароматека» Алексей Дубинский отметил, что необязательно использовать дорогой парфюм, чтобы создать в доме запах роскоши.

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В беседе с myDecor он сообщил, что умение чувствовать и анализировать запахи — это одна из древнейших способностей, которая помогала нашим предкам выживать.

Нос современного человека способен определить около 10 тысяч разных запахов. По последним исследованиям цифра стала намного больше – около триллиона ароматов.

При ароматизации дома следует исходить из личных предпочтений. Лаванда поможет расслабиться, а цитрусовые ноты заряжают энергией.

В кухне нужно хорошо нейтрализовать запахи от приготовленной еды.

Для этого отлично подойдёт диффузор с ароматами бергамота, лайма, лимона или базилика. Свечи с запахом корицы или свежевыпеченного хлеба создадут уют.

В ванных комнатах часто пахнет бытовой химией, однако такого запаха не должно быть, лучше всего подойдут природные запахи.

В гостиной можно использовать насыщенные ароматы, например, сандала, жасмина, мускуса. Они подойдут для тёмных интерьеров. В то же время для светлой гостиной стоит использовать запах лемонграсса, вербены и льна.

Спальня не должна пахнуть сильно. Аромат в этой комнате обязательно должен нравиться и не надоедать. Подойдут запахи кедра, мяты, лаванды.

Для ароматизации лучше всего использовать ароматические свечи или аромадиффузоры. Также хорошо рассеивают запах аромалампы.

Рум-спреи тоже подойдут для ароматизации, но на них стоит хорошо потратиться, потому что дешёвые запахи не будут стойкими, чаще всего они отдают спиртом.