Как правильно подготовить сад и огород к следующему сезону

Всего две недели осталось до сентября, и сейчас, когда будет еще немного тепла, самое время начать подготовку сада к следующему году — подкормить почву и заранее побороться с вредителями. Как это лучше сделать, рассказывает биолог Михаил Краснов.

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В конце августа и начале сентября необходимо провести очередные подкормки сада, огорода, газона и цветников. Для некоторых культур это будут завершающие мероприятия в этом сезоне, для других — очередными и точно не финальными, но тоже очень важными. Кроме того, нужно позаботиться и о земле, почве, ведь она отдала растениям так много энергии! На тех местах, где вы ничего не сажаете, почву нужно перекопать, накормить удобрениями или засеять сидератами.

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Например, горчицу — стоит пакетик ее семян очень недорого, растение само по себе очень симпатичное, еще и зацвести успеет до холодов. Ну а потом, как вы помните, грядку нужно просто перекопать вместе с этим посевом, и все. Стоит ли удобрять пустую землю? Да. В почве происходят непростые процессы, для нее очень важны и аэрация, и присутствие микроэлементов, она всему будет рада! После того как вы удобрили землю, можно прикрыть ее скошенной травой. Поднимите ее через день — увидите, сколько там появилось земляных червей, а уж они облагораживают почву как никто другой. Если же почва у вас на участке кислая, «покормите» ее обязательно золой, это очень ее оздоровит. И не бойтесь садовой «химии»: когда ее применяют с умом, она безвредна.

Заряд бодрости для капусты

Ту капусту, которая идет на хранение, полезно подкормить раствором сернокислого калия: 40 г. удобрения на 10 л. воды.

Кислота для капризных перцев

В конце лета перчики могут закапризничать и начать хуже формировать плоды. Если такое произошло, опрыскайте кусты перца суперфосфатом (2 ч. ложки на ведро воды), а чтобы завязи не опадали, используйте борную кислоту (1 ч. ложка на 10 л. воды). Многие «перцеводы» советуют опрыскивать перец 0,2-процентным раствором кальциевой селитры.

Поддержка для гортензии

Наблюдать за цветением гортензий — одно наслаждение. Но помогите кустикам сделать его более мощным и продлить еще на месяц, а то и больше! Для этого именно сейчас нужно подкормить кусты органическими удобрениями. Для этого отлично подходят и перепревший навоз, и компост. Возьмите по 1–2 ведра подкормки под каждое растение.

Витаминки для клематиса

Клематисы покормите сульфатом калия (25–30 г. на ведро воды), а в начале сентября под каждый куст внесите по 0,5 ст. ложек суперфосфата и сернокислого калия. Для обильного цветения клематисы поливают раствором борной кислоты (2 г. разводят сначала в стакане воды, затем в 10 л. воды).

Десерт для морковки

Любимое лакомство детей и зайчат сейчас растет на глазах и становится все слаще. В конце лета для подкормки моркови используют борную кислоту: 1 ч. ложку нужно развести в литре горячей воды, добавить 10 л. холодной, а затем растения нужно обильно опрыскать этой жидкостью. Прорыхлив междугрядья, посыпьте землю на грядке с морковью золой, заделайте ее в почву и полейте. Расход золы — стакан на метр грядки.

Отрада для газона

В конце лета газон «подбадривают» суперфосфатом (40–60 г на 1 кв. м.) и сульфатом калия (25–30 г на 1 кв. м.). Многие считают, что газон позитивно реагирует на полив зольным раствором и точно — на аэрирование поверхности (проколите его в нескольких местах вилами).

Услада для жимолости и голубики

Кустики жимолости отплодоносили в самом начале лета, но не стоит о них забывать! И ее, и посадки голубики стоит порадовать внесением фосфорных удобрений. Можете развести их, а можете заглубить в землю в сухом виде (по 100 г. суперфосфата под каждый кустик).

Закуска для бутонов

Обязательно подкормите пионы. Сейчас пришло время фосфорных и калийных удобрений. Прекрасный вариант — внести после полива (или обильного дождя) под каждый куст 20–30 г. суперфосфата и 10–15 г. сернокислого калия на ведро воды.

Подкормку можно внести и в сухом виде, подсыпав ее в канавки по периметру куста.

«Бражка» для баклажанов

Измельчите крапиву, подорожник, добавьте траву, собранную после кошения, заполните ведро на треть, чуть утрамбуйте, затем добавьте 100 г. дрожжей и залейте теплой водой. Через двое суток, когда смесь настоится, поливайте баклажаны этим «лакомством », разводя литр настоя в 10 л. воды. Баклажаны хорошо реагируют и на суперфосфат: корневую подкормку проводят, разведя 40 г. суперфосфата в 10 л. воды.

Радость для кустов

После сбора ягод кусты нужно поблагодарить: удалить сорняки вокруг них, а также вырезать старые, кривые ветки. Подкормить кусты нужно непременно, лучше всего это сделать, растворив в ведре воды 1 ст. ложку суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия и стакан золы. Полезно положить под кусты компост, скошенную траву.

Соль для свеклы

Свеклу стараются подкормить в первых числах сентября. Если хотите, чтобы она была сочной, — подкормите ее солью из расчета 20 г. на 10 л. воды. Хорошо реагирует свекла и на подкормку по листьям раствором борной кислоты (пол чайной ложки борной кислоты и 1 г. марганцовки на 10 л. воды).

Крапивный настой для огурцов

Хотите продлить рост и увеличить урожай — подкормите огурчики травяным настоем. Положите в ведро измельченную полынь, клевер, луговой мятлик, крапиву и другие травы, залейте водой и настаивайте три дня. После этого настой фильтруют и поливают им, беря по литру «зеленки» на ведро воды. Можно делать настой и из одной только крапивы. Полезна также корневая подкормка калийной селитрой (25 г. на 15 л. воды), а огурцы в открытом грунте стоит опрыскать мочевиной (20 г. на 10 л. воды).

Вкусняшки для малины и ежевики

Малине и ежевике тоже нужен уход. Накормите их смесью из 50 г. суперфосфата и 40 г. сульфата калия, причем оптимальный вариант — заделать смесь в землю на глубину сантиметров 10. Любят малина и ежевика и полив зольным раствором (0,5 л. золы на 10 л. горячей воды).

Коровяк для земляники

Садовая земляника любит такую смесь: 10–20 г. суперфосфата, 10–15 г. аммиачной селитры (или сульфата аммония) и 5–10 г. сернокислого калия на 1 кв. м. Можно вместо этого подкормить растения слабым раствором коровяка или птичьего помета. Последний разводите в пропорции 1:20!

Ласковый душ для яблонь и груш

Деревья с яблоками и грушами в конце лета закладывают почки, на что им нужны дополнительные силы. Они хорошо отзываются на фосфорное удобрение (30 г. двойного суперфосфата на 1 кв. м) с добавлением золы. Деревья сначала обильно поливают, а затем заделывают удобрение. Кроны полезно опрыскивать гуминовым удобрением (5 г. порошка на 10 л. воды).

Обрадуется и косточка

Существует странное, но весьма распространенное заблуждение, согласно которому косточковые деревья (вишня, черешня, очень популярные у нас слива и терн и набирающие популярность абрикосы) не нуждаются в подкормках. Откуда пошел этот странный миф? Трудно сказать. Может быть, так начали говорить потому, что тот же терн успешно растет в горах, где его, понятное дело, никто не кормит... Но у нас с вами ситуация другая: косточковые тоже проголодались!