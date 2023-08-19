Шаги, которые научат вас выбрасывать ненужные вещи

Выбрасывайте, жертвуйте, дарите ... решайте сами, что вы будете делать со всеми теми вещами, которые лишь занимают драгоценное место.

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Что-то мы храним на всякий случай, с чем-то тяжело расставаться, а иногда мы сами не знаем, что у нас это есть. Наш дом полон предметов, которые занимают много места, пылятся и потребляют нашу энергию (больше, чем мы думаем). При этом все профессиональные организаторы пространства сходятся во мнении, что первый шаг к наведению порядка - это научиться избавляться от того, чем мы больше не пользуемся.

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Оберточная бумага, старые мобильные телефоны, образцы парфюмерии, подарки, которые вам не нравятся ... Вещи, которыми мы не пользуемся годами, должны уходить из нашей жизни. Даже при быстром обзоре, мы легко найдем кучу таких вещей. Начните с самого простого: предметов, к которым у вас нет сентиментальных привязанностей, таких как одежда, посуда, украшения ... безжалостно избавляемся от них. В этой статье мы перечислим всё, что нужно перебрать в своем доме. Избавляемся от ненужного, всё остальное раскладываем по местам, чтобы квартира засияла новыми красками! Беспорядок в шкафу.Источник фото: 123rf.com

Шаги, которые помогут научиться выбрасывать ненужные вещи

В шкафу или консоли в вашей прихожей может быть много предметов, которыми вы не пользуетесь, поэтому внимательно просмотрите их, и вы увидите, сколько места у вас осталось. А затем "атакуйте" место, где у вас есть аксессуары: старые сумки, полуразорванные зонтики, обувь и шарфы, которые вы не носите, перчатки без пары ... Вот список предметов, от которых нужно без сожаления избавляться:

Украшения, которые вам больше не нравятся;

Ключи, которые вы даже не знаете, что открывают;

Брошюры о ресторанах, кафе, с различной рекламой;

Просроченные купоны на скидку;

Старые письма, открытки;

Сломанные зонтики;

Обувь, которую вы больше не носите;

Рваные пакеты, сумки для покупок;

Использованные освежители воздуха и другие емкости для бытовой химии;

Старые или вышедшие из моды солнцезащитные очки (с трещинами, сколами, сломанными дужками, царапинами);

Использованные батарейки;

Шарфы и шапки, которые вы никогда не наденете (в затяжках, деформированные, рваные и т.д., а может быть, они вам просто больше не нравятся);

Декоративные предметы, сувениры, которые вас раздражают;

Перчатки без пары;

Ручки, которые не пишут;

Старые велосипедные или мотоциклетные шлемы (а велосипеда или мотоцикла нет);

Тысячи записных книжек.

Избавляемся от ненужного на кухне

Inc-News

Есть много вещей, которые занимают место в ящиках и шкафах на вашей кухне, и их давно следовало выбросить. Перебирайте ящик за ящиком, затем переходите к шкафам побольше и заканчивайте кладовой. Если у вас есть продукты, хранящиеся в в открытых банках, или продукты с истекшим сроком годности, их следует выбросить в мусорное ведро. Эти советы помогут вам больше никогда не выбрасывать еду, ведь мы умеем считать деньги, и далее будем следить, чтобы ничего не пропадало. Есть и другие вещи, которые вы можете выбросить с кухни:

Старые или испорченные пластиковые контейнеры;

Гаджеты, которыми вы ни разу не пользовались, к примеру, неудобная чеснокодавка или термометр;

Изношенные сковороды и кастрюли (от них нужно избавиться не только для эстетики, но и для здоровья);

Книги рецептов, которыми вы не пользуетесь;

Чашки и тарелки со сколами, трещинами;

Старые фартуки (повод обновить);

Бытовая техника, которой вы не пользуетесь;

Испорченные тряпки и прихватки (лучше иметь несколько тряпок в хорошем состоянии, чем десяток старых);

Тысячи стеклянных банок;

Пластиковые или деревянные разделочные доски в плохом состоянии;

Аксессуары для выпечки и кондитерских изделий (лежат годами, а руки до них так и не дошли);

Повторяющаяся посуда. Поддоны, ковши, шумовки ... одного вполне хватит;

Ножи, которые не режут (или затачиваем, или выбрасываем - ничто не должно лежать без дела);

Специи, которые вы не используете, и срок их годности истек;

Куча подносов (если вы храните более 4 штук, вы наверняка не используете их все);

Тысячи столовых приборов, которые вы сами не знаете, откуда взялись (разберите и выкиньте старые);

Резинки и зажигалки, которые копятся, как "снежный ком";

Многочисленные средства (для уборки достаточно всего несколько);

Желтоватые скатерти, которые больше никогда не будут выглядеть белыми;

Лампочки. Не храните старые вещи, которые вам больше не нужны.

Это всё, чего вам не следует иметь в гостиной

Гостиная - это комната, в которой мы чаще всего проводим время. И часто в ней накапливается больше всего предметов. Если вы проанализируете всё, что в ней находится, она станет значительно просторнее, и находиться в ней будет более комфортно.

Начните с книжного шкафа: это предмет мебели, в котором обычно хранится больше предметов, чем необходимо, и, по крайней мере, 30% его пространства должно оставаться пустым. Обратите внимание также на так называемые "магнитные зоны": журнальный столик, тумбочки или какой-нибудь стул или кресло, который обычно служит для того, чтобы оставить все как есть. Но это еще не всё! Избавляемся от лишнего, остальное раскладываем по местам!

Книги из прошлого. Например, энциклопедии или коллекции, к которым вы больше не обращаетесь;

Такие гаджеты, как старые радиоприемники ... они просто пылятся (сюда же отнесем различные контроллеры, джойстики, пульты, которые вы даже не знаете, к чему принадлежат);

Видеозаписи и музыка, которые вы больше не можете воспроизводить (старые кассеты, бобины для катушечных магнитофонов и т.д.);

Коллекции посуды, которая вам совсем не нравится;

Скатерти, которыми вы не пользуетесь (сохраните одну хорошую для особых случаев и возьмите 2 или 3 для ежедневного использования);

Миллионы пледов (они красивые и практичные, но их вполне достаточно 3 или 4 штуки);

Лекарства с истекшим сроком годности;

Сувениры, если они не вызывают у вас положительных эмоций;

Почти догоревшие свечи, которые вы больше не зажжете;

Изношенные вазы (Зачем хранить что-то в плохом состоянии?);

Светильник, который ты никогда не зажигаешь;

Старые, испорченные фоторамки в ящике;

Каталоги и телефонные книги, которые нет смысла сохранять;

Игрушки в самых неожиданных уголках;

Старые кроссворды и судоку;

Документы, которые вам больше не нужны (Старые платежные ведомости, гарантии, инструкции, заметки со студенческих времен, счета ... Бумаги и документы занимают больше места, чем вы думаете, на вашем рабочем столе, книжной полке или ящиках, периодическая проверка которых значительно облегчит вашу жизнь);

Искусственные растения низкого качества (они не кажутся настоящими).

Вещи, которые остались в вашей спальне

Inc-News

Это место для отдыха, поэтому у вас должно быть минимум вещей, чтобы беспорядок не мешал вашему сну. Начните с того, что находится на виду: халаты, которые не носите, духи, которыми вы не пользуетесь, книги на тумбочке ... Некоторые вещи достаточно просто положить на место, чтобы использовать по назначению.

Разбираем шкаф

Если в шкафу нет места, возможно, дело в том, что вы храните больше вещей, чем надеваете и в чем нуждаетесь. Доказано, что мы носим только 30% имеющейся у нас одежды. Будь то одежда, которая вам не подходит, старомодная, старая пижама на случай холода или спортивная одежда 90-х ... Такая же ситуация наблюдается обычно в ящике для нижнего белья. Кто знает, может быть, даже после уборки вы поймете, что вам не нужно так много одежды, и избавитесь еще от чего-то.

Одежда, которую вы давно не надевали (и больше не собираетесь носить);

Одежда, которую нужно починить (разберитесь, а стоит ли это делать?);

Нижнее белье (с дырками, затяжками, заношенное, маленькое или слишком большое, полинявшее);

Часы, которые не работают (если они вам нужно, отнесите в ремонт, если нет - выбрасываем);

Спортивная одежда, которую вы не носите (храните только ту, которую используете, и она в хорошем состоянии);

Сумки, которыми вы не пользуетесь. И они вышли из моды. Не храните их!

Футболки (растянутые, старые, полинявшие - избавляемся от них);

Одежда, которая на вас не налезает, или которая вам стала очень большой (не надо ждать случая "вдруг похудею" или "вдруг поправлюсь": если вы похудеете, вы с удовольствием порадуете себя обновками!);

Старые ночные пижамы;

Старые, поношенные домашние тапочки.

Кроме того, наверняка есть также множество аксессуаров, с которыми можно легко расстаться: старые коробки, головные уборы, спутанная бижутерия и т.д.

Вещи, которые нельзя держать в ванной

Ваша ванная комната, какой бы маленькой она ни была, способна вместить множество мелких предметов и аксессуаров, которые загромождают ее больше, чем вы думаете. Образцы косметики, заколки для волос, пластиковые контейнеры, всё, что вы больше не используете в ванной, - это первое, от чего нужно избавиться. Обновите полотенца, коврики, старую занавеску для душа, губки. От тех, которые наиболее изношены, выкидываем без сожаления. Вот список вещей, которые нужно пересмотреть в ванной:

Изношенные полотенца;

Пустые пластиковые контейнеры, которые вы не используете;

Образцы косметики с истекшим сроком годности;

Старые зубные щетки и расчески;

Растрепанные кисти для макияжа;

Старые и сломанные заколки, резинки;

Крем с истекшим сроком годности;

Пустой флакон духов;

Игрушки для ванной;

Гели и шампуни, которые вы не используете.

Что выбрасывать зимой и летом

Время года также влияет на предметы, от которых следует избавляться. Например, перед Рождеством самое время немного освободить свой дом, так как это время приема подарков. И то же самое происходит после лета. К примеру, с наступлением осени можно избавиться от солнцезащитного крема, срок годности которого истекает следующим летом. Вводим правило: перед уборкой вещей на сезонное хранение перебираем их и строго оцениваем, будем ли мы ими пользоваться в следующем сезоне.