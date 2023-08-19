Как безопасно собирать грибы

Урожай грибов в этом году ожидают большой, рассказали «Парламентской газете» в Рослесинфорге (лесоучетное ведомство Рослесхоза). А в Роспотребнадзоре напомнили, что ежегодно около четырех процентов всех отравлений в стране происходят как раз из-за грибов. Нередки случаи и со смертельным исходом.

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Где лучше собирать сыроежки и грузди и как остаться после их дегустации в живых, разбиралось наше издание.

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Летом вал, а осенью ждем погоды

Этим летом грибники будут довольны — без полной корзинки после похода в лес остаться трудно. Любители тихой охоты уже наслаждаются изобилием лисичек и белых в Подмосковье, Владимирской области и Поволжье, рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе Рослесинфорга. А Тверская область удивляется небывалому количеству не только лисичек и белых, но и подосиновиков, подберезовиков, сыроежек. В Карелии сейчас сезон маслят, а в Сибири в корзины грибников попадают еще и грузди. Пошли грибы и в Приморье.

Причина грибного изобилия в благоприятной погоде, объяснили в Рослесинфорге. Ливни и теплые ночи, когда температура не опускается ниже 10-15 градусов, создают хорошую среду для роста. «По итогам 2023 года прогнозируем не меньший урожай, чем в прошлом году, когда по стране собрали 787 тонн грибов», — заключили в организации.

Будет ли такой же вал грибов осенью, пока спрогнозировать трудно, сказал «Парламентской газете» ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков: «Первое, что нужно, чтобы хорошо пошли грибы, — влажная, намокшая, набухшая подстилка в лесах. А второе — температура от 16 до 24 градусов». Будет ли такая погода в сентябре-октябре — пока неизвестно.

Не уверен — не бери

В стране ежегодно около тысячи человек травятся грибами. При этом примерно треть отравлений — с летальным исходом, сказали «Парламентской газете» в пресс-службе Роспотребнадзора. Все чаще от отравлений грибами страдают дети. Малыш может съесть их на прогулке из-за невнимательности взрослых. Но и хорошими грибами кормить детей до 14 лет нельзя, потому что в детском организме еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания.

Чтобы безопасно сходить по грибы, Роспотребнадзор советует:

собирать только хорошо знакомые виды;

устроить тихую охоту вдали от дорог и магистралей;

взять с собой плетеную корзину, а не ведро, пакет или мешок. Так грибы дольше останутся свежими;

срезать гриб с целой ножкой;

не собирать старые, переросшие, червивые грибы;

не пробовать грибы во время сбора;

принесенный домой урожай в тот же день перебрать и вновь тщательно пересмотреть.

Первое, что нужно сделать, если все-таки проявились симптомы отравления, — позвонить в скорую помощь, посоветовали в ведомстве. До ее приезда необходимо вызвать рвоту, если ее не было, промыть желудок раствором соли и принять активированный уголь.

Бледная поганка обладает высокой концентрацией токсина фаллоидина, напомнили в Роспотребнадзоре. Даже небольшой кусочек гриба может привести к летальному исходу. Симптомы — острая боль в животе, рвота, температура до 40 градусов, бледная кожа и сильная испарина. Яд не потеряет своей силы, даже если грибы сварить или обработать другим способом.

Смартфон — не помощник

Грибов, от которых можно умереть, в российских лесах много, отметил Максим Дьяков. Чемпионы по летальным исходам — бледная поганка и ряд близких к ней грибов, но много смертей и от галерины окаймленной: «Этот гриб очень похож на летний опенок, путают их даже опытные грибники. Из-за потепления этих опасных грибов у нас стало много».

В этом году вся Москва заросла бледной поганкой, особенно район Крылатского и его окрестностей, сказал «Парламентской газете» председатель Союза грибников России миколог Михаил Вишневский.

По словам Дьякова, начинающим грибникам нужно обращать внимание не на карты урожайных мест, а на экологические карты регионов: «Грибы очень хорошо накапливают тяжелые металлы, радионуклиды и остатки пестицидов. Если в субстрате много свинца, еще больше его будет в грибе».

Иногда, чтобы распознать опасные грибы, новички используют специальные приложения в смартфоне. Но хотя их разрабатывают грамотные специалисты, 90 процентов грибов по фото распознать не получится, отметил Дьяков. Лучше пойти в лес с опытным грибником.

«А о том, что грибник опытный и знающий, говорит хотя бы тот факт, что он живой», — сказал Михаил Вишневский. Если же такого проводника не нашлось, добавил эксперт, нужно знать в лицо ядовитые грибы своего региона: «В любом регионе их не больше десятка, а вот съедобных будет от нескольких десятков до нескольких сотен».