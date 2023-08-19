Как оказать первую помощь при отравлении питомца эфирными маслами

Владельцы домашних животных должны знать правила использования эфирных масел в быту. Общественная Служба Новостей рассказала, какие меры нужно предпринять в случае возможного отравления питомца маслами.

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Домашние животные, особенно кошки и собаки, могут быть сильно подвержены отравлению эфирными маслами из-за отсутствия у них определенного типа ферментного метаболизма в печени.

Некоторые из наиболее токсичных масел включают анис, березу, горький миндаль, чайное дерево, тую, пижму, чабер, душицу, аир, камфорное масло, гвоздику и можжевельник.

Если вы подозреваете, что ваш питомец подвергся отравлению эфирными маслами, первым делом необходимо прекратить воздействие масла и немедленно обратиться за медицинской помощью в ветеринарную клинику.

В случае ожога от эфирного масла следует использовать сухую чистую салфетку, чтобы промокнуть пораженное место, затем аккуратно промойте его чистой проточной водой. При больших ожогах или повреждении слизистых наложите чистую сухую повязку и сразу же обратитесь к ветеринару. Если же повреждена лишь небольшая область кожи, можно использовать мазь на основе пантенола.

В случае, если эфирное масло попадает в глаза питомца, срочно промойте их физраствором, мыльно-водной смесью или 0,01% раствором хлоргексидина. Если после промывания заметно покраснение, отек или появляется выделение, тут же обратитесь к специалисту.