Почему морковь уходит в ботву

Для того, чтобы получить хороший урожай морковных корешков, а не вершков, необходим правильный уход, в том числе и полив.

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Многие ошибочно предполагают о том, что обильный полив корнеплодов гарантирует хороший урожай. На самом деле это большое заблуждение, которое губит урожай моркови, делает его значительно хуже.

Обильный полив моркови приводит к тому, что корнеплод остаётся небольшого размера, а ботва при этом растёт как на дрожжах.

Дело в том, что при нехватке влаги, корнеплод начинает активно расти, "устремляется" вглубь почвы, в результате чего происходит активный рост корнеплода моркови, а не её ботвы.

Именно по этой причине, стоит регулировать полив, а также можно приобрести специальные удобрения.

Если вершки моркови чересчур пышные, а корнеплоды мелкие, допущены ошибки в поливе или с удобрениями.

Морковь нуждается во время формирования корнеплода в фосфоре и калии, а вот переизбыток азота может привести к тому, что растение нарастит мощную ботву. При этом корнеплоды будут маленькими и уродливыми. Все дело в том, что азотосодержащие удобрения в середине июля растениям не нужны, а переизбыток элемента негативно сказывается на урожае.

А вот потребность в калии у растения высокая – при его недостатке корнеплод плохо формируется, а ботва растет чересчур активно. Можно в качестве подкормки использовать золу, а для полива нужно настоять её в воде – на ведро воды необходимо взять стакан золы. Затем поливаем междурядья полученным настоем.

Выводы

Во-первых, действительно морковь не боится засухи, и полив ей нужен в первый месяц.

Во-вторых, возможно, это поздний сорт, так что корнеплод еще подрастет, и урожай будет неплохим.