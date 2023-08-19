Почему морковь уходит в ботву
Для того, чтобы получить хороший урожай морковных корешков, а не вершков, необходим правильный уход, в том числе и полив.
Многие ошибочно предполагают о том, что обильный полив корнеплодов гарантирует хороший урожай. На самом деле это большое заблуждение, которое губит урожай моркови, делает его значительно хуже.
Обильный полив моркови приводит к тому, что корнеплод остаётся небольшого размера, а ботва при этом растёт как на дрожжах.
Дело в том, что при нехватке влаги, корнеплод начинает активно расти, "устремляется" вглубь почвы, в результате чего происходит активный рост корнеплода моркови, а не её ботвы.
Именно по этой причине, стоит регулировать полив, а также можно приобрести специальные удобрения.
Если вершки моркови чересчур пышные, а корнеплоды мелкие, допущены ошибки в поливе или с удобрениями.
Морковь нуждается во время формирования корнеплода в фосфоре и калии, а вот переизбыток азота может привести к тому, что растение нарастит мощную ботву. При этом корнеплоды будут маленькими и уродливыми. Все дело в том, что азотосодержащие удобрения в середине июля растениям не нужны, а переизбыток элемента негативно сказывается на урожае.
А вот потребность в калии у растения высокая – при его недостатке корнеплод плохо формируется, а ботва растет чересчур активно. Можно в качестве подкормки использовать золу, а для полива нужно настоять её в воде – на ведро воды необходимо взять стакан золы. Затем поливаем междурядья полученным настоем.
Выводы
Во-первых, действительно морковь не боится засухи, и полив ей нужен в первый месяц.
Во-вторых, возможно, это поздний сорт, так что корнеплод еще подрастет, и урожай будет неплохим.
В-третьих, избыток азота в земли идет не на пользу формированию корнеплода. Так что органические удобрения лучше заменить, например, на золу, в которой есть фосфор и калий. А лучше приобрести в магазине специальное удобрение с фосфором и калием, но без азота. Вот оно благотворно влияет на корневую систему.