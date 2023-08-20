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Кинолог дал советы по воспитанию агрессивной собаки

Поведение собаки, которая никого не подпускает к своему хозяину, требует изменений. Если его не исправить вовремя, в будущем это может привести к агрессии по отношению к человеку или другому животному. Об этом рассказал РИА «Новости» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинолог дал советы по воспитанию агрессивной собаки
© Мир24

Кинолог отметил, что собака зачастую проявляет беспричинную агрессию, так как отстаивает свой ресурс. Хозяин для нее в первую очередь источник пищи и комфорта, поэтому она защищает не его самого, а условия, в которых существует. Кроме того, питомец может бояться окружающей среды.

«Собака может лаять, рычать, отталкивать того, кто «посягает» на владельца, и даже травмировать его. Оставлять это без внимания нельзя, это может быть опасно как для самого животного, так и для окружающих», – предупредил кинолог.

Чтобы исправить поведение животного, нужно в первую очередь найти и понять первопричину. Если это страх, собаке понадобится курс социализации. Если страха нет, питомцу необходимо дать понять, что его агрессия недопустима. В частности, ни в коем случае не стоит наигранно вызывать негативную реакцию животного. Также не следует хвалить собаку в моменте, когда она ведет себя агрессивно. Здесь, наоборот, надо дать команду «Нельзя!» и переключить животное на другое, разрешенное действие.

Если собака живет с хозяином не одна, к уходу за ней можно подключить всех членов семьи. Тогда она начнет понимать, что с другими людьми тоже может быть безопасно и комфортно. Кинолог также подчеркнул, что питомца важно социализировать и разрешать ему знакомиться с незнакомыми людьми и другими собаками.