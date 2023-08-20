Кинолог дал советы по воспитанию агрессивной собаки

Поведение собаки, которая никого не подпускает к своему хозяину, требует изменений. Если его не исправить вовремя, в будущем это может привести к агрессии по отношению к человеку или другому животному. Об этом рассказал РИА «Новости» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинолог отметил, что собака зачастую проявляет беспричинную агрессию, так как отстаивает свой ресурс. Хозяин для нее в первую очередь источник пищи и комфорта, поэтому она защищает не его самого, а условия, в которых существует. Кроме того, питомец может бояться окружающей среды.

«Собака может лаять, рычать, отталкивать того, кто «посягает» на владельца, и даже травмировать его. Оставлять это без внимания нельзя, это может быть опасно как для самого животного, так и для окружающих», – предупредил кинолог.

Чтобы исправить поведение животного, нужно в первую очередь найти и понять первопричину. Если это страх, собаке понадобится курс социализации. Если страха нет, питомцу необходимо дать понять, что его агрессия недопустима. В частности, ни в коем случае не стоит наигранно вызывать негативную реакцию животного. Также не следует хвалить собаку в моменте, когда она ведет себя агрессивно. Здесь, наоборот, надо дать команду «Нельзя!» и переключить животное на другое, разрешенное действие.