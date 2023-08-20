Раскрыты простые способы удалить пятна от вина и шашлыка с одежды

«Чтобы вывести масляное или жирное пятно с хлопковой одежды, нужно пропитать загрязненный участок стиральным порошком или, что еще лучше, приготовить пасту из стирального порошка и воды. Нанесите ее на одежду и оставьте на несколько минут, прежде чем загрузить в стиральную машину», — пояснила Форгионе и порекомендовала после стирки высушить вещи на воздухе.