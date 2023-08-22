Агроном рассказал, как бороться со слизнями-гигантами на даче

«Проблема в том, что им не страшны наши морозы, у них нет естественных врагов, они достаточно большие, поэтому им требуется много питания для жизнедеятельности. Они практически всеядны и тем самым представляют угрозу», — пояснил эксперт.

Воробьев рассказал о любви таких слизней к пиву и посоветовал применять для борьбы с ними этот напиток. Для этого нужно смешать пиво с водой, налить получившуюся жидкость в банку или тазик и закопать ловушку, чтобы ее края возвышались над землей. Слизни почувствуют запах, приползут к емкости и провалятся внутрь. После они утонут, так как не умеют плавать, уточнил агроном.