Дачникам посоветовали бороться со слизнями с помощью табака

Эксперт отметила, что слизни представляют серьезную угрозу для урожая, так как способны нападать на самые разные растения на протяжении всего дачного сезона. Для того чтобы избавиться от вредителей, Коврижных порекомендовала приготовить смесь из табачной пыли и сухой горчицы в равных пропорциях. Затем полученный состав необходимо распространить по территории всего участка, уделяя особое внимание культурам, которые привлекают слизней — в данный момент основной «мишенью» для них служит капуста. Запах данной смеси будет отпугивать брюхоногих.