Врач назвала самые опасные для здоровья места в квартире

В каждой квартире есть «грязные зоны», которые могут стать источником опасных бактерий и болезней, рассказала врач-дерматовенеролог Светлана Яковлева. Угрожающие здоровью уголки квартиры она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

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Яковлева назвала ванную комнату одним из самых грязных помещений и заявила, что там нельзя ходить босиком из-за грибка.

«Если быть точнее, то это влажные, сырые и незасветленные уголки комнаты. Контакт с грибком вызывает заболевание ногтей, называемое еще онихомикозом», — объяснила она.

Кроме грибка, в ванной может расти плесень, вызывающая астму, пневмонию, общую интоксикацию организма.

Опасен, продолжила Яковлева, и туалет.

«Не нужно садиться оголенными участками тела даже на тот унитаз, который был тщательно вымыт дезинфицирующими средствами. В них много аллергенов, которые способны вызвать раздражение», — предупредила она.

На кухне, отметила она, также могут подстерегать плесень, грибок и иные микроорганизмы. Особую опасность представляет губка, если ее не менять каждую неделю и не просушивать после использования.

«На посуде, которая вымыта такой губкой, остаются бактерии. Они через еду попадают в организм, вызывая отравление или нарушения пищевого тракта», — сказала она.

Еще одним источником заразы, по мнению Яковлевой, становится входная дверь, на ручке которой без дезинфекции могут скопиться микробы.

Если после таких прикосновений притронуться к слизистой или ротовой полости, можно подцепить кишечные инфекции.

Светлана Яковлева