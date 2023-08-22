7 вещей в доме, из-за которых вы раньше состаритесь

Современная косметология, медицина, доступность информации позволяют до самого почтенного возраста отлично выглядеть и избегать признаков старения. Но иногда против вас настроен дом: привычные мелочи провоцируют появление морщин, седины и пигментации.

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Плохие наволочки

Многие косметологи считают, что атласная и шелковая наволочка — лучшее вложение в свою молодость и красоту. Они предотвращают появление заломов на коже, а значит, и морщинок. Хлопковые же наволочки, особенно застиранные, усиливают трение ткани о кожу, становясь причиной появления возрастных изменений.

Плохое освещение

Недостаточно яркий свет заставляет щуриться и напрягать глаза: вскоре из-за этого на вполне молодом лице появятся так называемые «лучики», морщинки в уголках глаз. К тому же, зрение может упасть, а это тоже один из признаков старения.

Сухость

Если в доме слишком сухо, уровень влажности ниже 60%, то кожа начинает быстрее сохнуть и стареть. Это сказывается и на состоянии волос, и на крепости ногтей. Если в вашей квартире слишком сухой воздух, используйте специальный увлажнитель. Он поможет дольше оставаться красивой и молодой.

Бытовая химия

Специальными средствами мы пользуемся каждый день, но иногда их состав губительно влияет на кожу рук, делая ее более сухой, тонкой, провоцируя пигментацию. А вы помните, что именно кисти рук первыми выдают возраст женщины?

Микроволновка

Если печь исправна, то ее влияние на человека минимально. Но грязный или поломанный гаджет может оказывать излучение даже в выключенном состоянии, провоцируя головную боль и усталость.

Экран телефона

Влияние синего света пока плохо изучено, но ученые считают, что он способен быстрее вызывать старение кожи, негативно действует на глаза, приводит к бессоннице. Решение довольно простое: установите на смартфоне специальный режим и не пользуйтесь телефоном перед сном.

Гели для душа