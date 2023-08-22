Как сделать так, чтобы в доме пахло вкусно и дорого: инструкция

Дом – особенное место. Здесь человек отдыхает душой и телом от всевозможных стрессов и передряг. Не зря ведь говорят «мой дом – моя крепость». Именно поэтому важно обустроить в нем все до мелочей, по своему вкусу. Каждый дом обладает своим ароматом, который со временем становится родным и привычным. Заходя в дом, приятно чувствовать запах свежести, выпечки или благоухание цветов. Однако лучше всего, когда в доме пахнет чистотой. «ФедералПресс» выяснил, как не маскировать неприятные запахи, а устранять их причину, и в итоге создать дома атмосферу уюта.

© РИА "ФедералПресс"

Чистота повсюду

Видео дня

В любом доме, квартире базовым должно быть именно ощущение чистоты. Когда в помещении отсутствуют неприятные запахи, его можно наполнить ароматами на свое усмотрение. Как же добиться нейтрального запаха?

Устранить влажность: следует уделить внимание полотенцам, коврику в ванной и тряпкам для уборки. Их необходимо хорошо и вовремя просушивать.

Запахи от бытового мусора: важно не только вовремя выбрасывать мусор, но и периодически мыть бачок для отходов.

Навести порядок в холодильнике: на полках порой остаются просроченные продукты, что является гарантом неприятного запаха. Хотя бы раз в месяц важно делать проверку запасов, промывать полки мыльным раствором с уксусом, который справляется даже со стойким запахом рыбы или плесени.

Почистить мягкую мебель: домашние ковры и декоративные подушки быстро впитывают ароматы. Текстиль требует регулярной стирки, а ковры нуждаются в качественном уходе.

Проветривать комнаты: пространство становится чище, а ненужные запахи сразу его покидают. По возможности, для лучшей циркуляции воздуха, следует открывать окна в разных концах квартиры.

Использовать нейтрализаторы запахов: всевозможные пакетики с сухими гранулами или гелевые, которые можно разложить в разных местах квартиры.

Добавить тонкий аромат: освежители, свечи и диффузоры с натуральными аромамаслами.

Помощники чистоты

Для того чтобы добиться приятного запаха в доме или квартире вовсе не обязательно покупать дорогостоящие ароматизаторы, способные лишь на время устранить проблему. Вот несколько помощников, приобретение которых не требуют больших финансовых вложений:

Уксус: безопасное и эффективное средство для устранения неприятного запаха. Холодильник и морозильную камеру следует очистить изнутри раствором из равных частей столового уксуса и воды, а затем насухо протереть.

Лимон: разрезать его пополам и оставить кусочки в разных частях квартиры.

Томатный сок избавит от запаха пластиковую посуду: стоит просто протереть им посуду, а дальше можно наслаждаться свежестью.

Сухой шампунь: неприятный запах уйдет с туфель или кроссовок, если распылить его на стельки.

Свеча в кофейных зернах: если есть желание ощущать в доме аромат свежесваренного кофе, то следует применить простой трюк. Взять стеклянную или керамическую емкость, наполнить ее кофейными зернами, поместить в центр чашки свечу и зажечь.

Соль: бытовые губки можно освежить, замочив их в холодной соленой воде на 10 минут, а стеклянные вазы можно очистить от зловония, засыпав 2–3 ложки соли внутрь, а затем протерев влажной щеткой.

Лаванда: сушеная лаванда прекрасно смотрится в вазах, а ее приглушенно-фиолетовые бутоны сохраняют свой цветочный аромат даже после сушки.

Активированный уголь: он может поглощать запахи на кухне. Следует наполнить им маленький мешок с дырочками и повесить у окна.

Примечательно, что раньше не существовало никаких освежителей и спреев, однако люди находили выход из ситуации. К примеру, в богатых домах были специальные комнаты для выращивания пряных трав и цветов. Прислуга отвечала за обеспечение дома сухими цветками и травами для создания приятного запаха. Из цветов и трав составлялись букеты со сладким или свежим ароматом, а также духи и сухие ароматические смеси для спален и других комнат.

Запах дома

Эксперты по интерьерам при создании проектов давно используют связь между визуальным восприятием и обонянием. К примеру, зеленый – цвет спокойствия и умиротворения, ель и хвоя. Оранжевый – праздник, позитив, мандарин. Поэтому при выборе аромата для каждой комнаты прежде всего следует опираться на ее функции, собственные интуицию и ощущения. При этом очень важно согласовать задумки со всеми членами семьи. Кому-то может понравиться аромат, а другому будет некомфортно.