10 вещей в доме, которые провоцируют депрессию

Когда дом из уютного гнездышка превращается в гнетущее давящее пространство, пора искать и устранять причины беспокойства.

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В этом вам поможет наш список.

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Зеркала

Едва ли в мире существует человек, который на все сто доволен собой, всегда есть к чему стремиться, всем хочется быть моложе, стройнее и краше. А домашняя обстановка не предполагает изысканных нарядов и парадного макияжа. Обилие зеркал в квартире вынуждает вас постоянно созерцать себя в не самом привлекательном виде. Без большого зеркала не обойтись, но его одного более чем достаточно. Пускай дом будет местом, где можно расслабиться и восстановить силы перед выходом в свет, а не корить себя за пропущенную тренировку и хвостик вместо сложной укладки.

Рабочие документы

Если не умеете отдыхать, не приносите папку с работы домой, то же самое касается и рабочего ноутбука и подобных ему «гостинцев». Полбеды, если у вас оборудован хоум-офис. Главное, чтобы важные документы не валялись по всему жилищу, особенно в местах для отдыха, например в спальне. Иначе вы не сможете переключиться на домашнюю волну и расслабиться — триггеры заставят переживать и думать о трудовых буднях. Так недолго захандрить и впасть в уныние. Отдыхайте качественно!

Поврежденные вещи

Чувствуете себе разбитой? Не виновата ли в этом трещина в любимой кружке? Окружив себя испорченными предметами, вы создаете атмосферу краха и разрухи, которая становится серьезным испытанием для психики. Капающий кран, сколы на посуде, тряпка из вашей футболки, прорезанная скатерть, отвисшая дверца шкафа — все это создает ощущение, что мир вокруг рушится в буквальном смысле.

Посуда на особый случай

Не важно, что именно удостоилось чести быть законсервированным до лучших времен: бабушкин хрусталь или симпатичный сервиз с распродажи. Посуда, которая стоит на почетной полке, невольно навевает не самые лучшие мысли. Возникают вопросы: а наступит ли в принципе тот самый день и почему до сих пор не представилось ни одного особого случая? Или избавьтесь от этой выставки или начните использовать ее прямо сейчас — сразу станет морально легче.

Сломанные часы

Существует целый список неприятных примет касательно остановки часов. Но давайте обойдемся без лишней драмы: батарейка время от времени садится, и в доме не должно произойти что-то ужасное, только потому что стрелки вдруг замерли. Но даже если кажется, что сломанные часы вас не слишком беспокоят, лучше позаботиться о том, чтобы они шли как ни в чем ни бывало. Метафора остановившегося времени вызывает не самые приятные ассоциации и может негативно действовать на подсознание.

Негативные якоря

Некоторые вещи в вашем доме наверняка ассоциируются с событиями, людьми, воспоминаниями. От всего, что вызывает негативные ассоциации, не лишним будет избавиться. К примеру, ваза, подаренная бывшим возлюбленным, едва ли вас порадует, будь в ней даже самый прекрасный букет цветов. Фотографии из поездки, в которой вас настигли плохие вести из дома, не место в рамке на стене. Подобные вещи как минимум стоит убрать с глаз долой.

Крупногабаритная мебель

Мебель давно перестала быть дефицитной: громоздким платяным шкафам нетрудно найти замену. Ничего плохого во вместительной мебели нет, если в помещении остается достаточно воздуха. В противном случае будет казаться, что мебель давит. Находиться в такой атмосфере психологически некомфортно, даже если вы склонны списывать этот эффект на что угодно кроме обстановки. Если решились максимально облегчить дом, выбирайте мебель не выше уровня ваших глаз.

Давайте начистоту: когда на пороге нежданные гости, выручает экспресс-уборка — другими словами, ничего не остается, кроме как оперативно спрятать весь хлам. Но когда угроза опозориться миновала, часто ли мы разбираем завалы в ящиках и шкафах? Такие скопления вещей создают ощущение хаоса в жизни — разобраться с ними кажется непосильной задачей, но это лишь иллюзия. Включайте бодрую музыку и приступайте к уборке, расхламление определенно заряжает энергией.

Незаконченные поделки

Не всегда творческий порыв заканчивается чем-то существенным. Заброшенные артефакты рукоделия на долгие годы могут стать пыльными памятниками угасшего интереса. Глядя на них, невозможно не грустить: чувство незавершенности (а то и собственной неполноценности) — спутник недоделанных шедевров. Бросили вязать шарф на полпути? Быть может, проще его распустить. Пазл уже вряд ли будет цельным из-за утерянных в долгоиграющем процессе деталей? Избавьтесь от него без жалости!

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