Болезни смородины
Смородина – самая распространенная ягодная культура в России.
Испокон веков местное население в лесах и перелесках собирало ягоды, веточки и листья смородины для еды и в лечебных целях.
Как и все культуры, смородина тоже поражается болезнями.
Американская мучнистая роса смородины
Широко распространенное заболевание, поражает молодые растения, побеги и плоды. В начале на пораженных частях появляется белый налет. Позже грибница уплотняется и буреет. Заболевают, главным образом, молодые, растущие побеги и листья. Верхушки побегов приостанавливаются в росте и погибают. Пораженные побеги не растут, искривляются и отмирают.
Септориоз (белая пятнистость) смородины
На листьях образуются небольшие округлые или угловатые пятна с узкой бурой каймой, которые со временем белеют. В центре пятна хорошо видны черные точки.
При массовом развитии болезни пятна сливаются, а листья осыпаются. Ягоды тоже покрываются мелкими буроватыми пятнами. Впоследствии они становятся белыми с черными точками в центре. На побегах белые пятна с буроватой каймой появляются под черешками листьев.
Махровость черной смородины
Это вирусное заболевание. На пораженных кустах образуются тонкие густорастущие веточки с мелкими однобокими узкими листьями, которые состоят из трех заостренных на концах долек (вместо обычных пяти). Цветки приобретают ярко-фиолетовую окраску, становятся махровыми и не образуют ягод. Болезнь распространяется с посадочным материалом. Возбудитель переносится сосущими вредителями.
Махровость смородины – опасный недуг. Из-за него завязи просто перестают формироваться либо же мутируют. Потеря урожая может быть 100-процентной. пораженные участки, бороться с переносчиками болезни: тлями, клещами.
Методы борьбы
- Механические методы: обрезка пораженных участков или ошпаривание. Ошпаривание нужно делать рано весной, до того, как по растению пойдет сок.
- Биологические методы: Сера коллоидная, «Фитоспорин-М Реаниматор», «Битоксибациллин», «Гаупсин».
- Химические методы: «Карбофос», «Акарин», «Фитоверм», «Агравертин», «Фуфанон».
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