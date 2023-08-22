Какие травы нужно заготавливать в конце лета

Конец лета и начало осени – оптимальное время для сбора трав: именно в этот период они накапливают максимальное количество полезных веществ, утверждают эксперты.

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Разбираемся, какие растения обладают целебными свойствами и что нужно помнить при их употреблении.

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Самое время для сбора

В подмосковных лесах растет немало полезных трав, которые можно заготавливать на зиму, рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области. Также там напомнили, что наши предки начинали сбор растений с 21 августа.

Одни из самых полезных – золотая розга, очиток пурпурный, ортилия однобокая и девясил. Из них можно делать отвары, а также добавлять в разные блюда, отметил в беседе с Москвой 24 профессиональный травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский.

В целом собирать нужно сухие травы, которые легко ломаются, но не крошатся и имеют естественный цвет. Хранить их лучше всего в бумажных пакетах или стеклянных банках, обязательно написав дату сбора.

Луговая аптека

Конец лета – начало осени – время цветения золотой розги (она же – золотарник обыкновенный), продолжил Юровский.

"Растение широко применяется при заболеваниях почек, в том числе инфекционных, потому что золотарник является мочегонным растением, снимает воспаление не только с почек, но и с мочевого пузыря", – пояснил он.

Однако есть ограничения. Например, отвар исключительно из золотарника нельзя принимать при гломерулонефрите: при таком диагнозе его можно использовать только в составе сборов. По словам Юровского, нужно успеть собрать растение до того, как желтые соцветия превратятся в пух.

При заготовках на зиму нужно измельчить цветы и стебли и дать постоять в электросушилке при температуре до 50 градусов.

Еще один дикорос, который как раз зацветает в этот период, – очиток пурпурный, его часто называют заячьей капустой. Листья этого растения съедобны, их можно квасить и в дальнейшем использовать как пикантную добавку для блюд, отметил эксперт. При заготовке очитка необходимо измельчить его и оставить в электросушилке при температуре не выше 40 градусов. Хранится такой сбор два года.

Кроме того, осенью начинается сбор вечнозеленых растений – ортилии однобокой, листьев брусники. Эти дикоросы являются уросептиками, которые тоже помогают снять воспалительные процессы в мочеполовой системе.

Также осенью многие растения отцветают и засыхают, а потому стоит собирать их коренья. В это время года особенно полезны корешки девясила и купены. Первый тоже известен как отличное средство при заболеваниях почек, а купена в тибетской медицине считается "эликсиром молодости" – она помогает бороться с признаками старения кожи, сказал фитотерапевт.

Несмотря на целительные и вкусовые свойства многих дикоросов, первое, о чем стоит помнить перед приемом, – это консультация со специалистом. Особенно если есть сопутствующие заболевания, подчеркнул Дмитрий Юровский.