Если вы не смогли пройти мимо бездомного котенка на улице и решили забрать его домой, вот несколько советов, которые помогут определить вектор дальнейших действий.

Посетите ветеринара

Нужно обязательно показать найденного котенка ветеринару. Даже если животное выглядит здоровым, у него могут быть скрытые болезни или паразиты. Ветеринар осмотрит кота и обработает от паразитов.

Купите вещи первой необходимости

Обустройте для котенка удобное и безопасное место для отдыха. В первое время ему потребуются лежанка, лоток, миски и корм. Затем можно будет докупить когтеточку и игрушки.

Не кормите со стола

Убедитесь, что котенок хорошо и полноценно питается. Кормите его качественным кормом для котят 3-4 раза в день небольшими порциями. Также обязательно нужно обеспечить постоянный доступ к чистой питьевой воде.

И конечно, будьте терпеливы и ласковы по отношению к новому питомцу. Ему тоже страшно и непривычно.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.