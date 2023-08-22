Что делать, если вы подобрали котенка с улицы: видео
Если вы не смогли пройти мимо бездомного котенка на улице и решили забрать его домой, вот несколько советов, которые помогут определить вектор дальнейших действий.
Посетите ветеринара
Нужно обязательно показать найденного котенка ветеринару. Даже если животное выглядит здоровым, у него могут быть скрытые болезни или паразиты. Ветеринар осмотрит кота и обработает от паразитов.
Купите вещи первой необходимости
Обустройте для котенка удобное и безопасное место для отдыха. В первое время ему потребуются лежанка, лоток, миски и корм. Затем можно будет докупить когтеточку и игрушки.
Не кормите со стола
Убедитесь, что котенок хорошо и полноценно питается. Кормите его качественным кормом для котят 3-4 раза в день небольшими порциями. Также обязательно нужно обеспечить постоянный доступ к чистой питьевой воде.
И конечно, будьте терпеливы и ласковы по отношению к новому питомцу. Ему тоже страшно и непривычно.
Об этом рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.
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