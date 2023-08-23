Как выбрать матрас для кровати

Изделие приобретается в зависимости от нагрузки.

Сергей Алексутов, ведущий врач — травматолог-ортопед, подиатр (специалист по заболеваниям стопы): Каждый атрибут сна требует отдельного изучения, и сегодня поговорим о матрасах.

Видео дня

Для полноценного качественного сна должно совпасть много условий:

правильное время;

состояние организма;

освещённость;

влажность;

шумоподавление;

положение тела;

поддержка его анатомии и многое другое.

Какой матрас выбрать

Каждый человек индивидуален в своих предпочтениях. Именно поэтому кому-то больше нравится спать на очень мягкой поверхности (а-ля бабушкина пуховая перина), а другие предпочитают твёрдую, сравнимую с дощатой, поверхность.

Учитывать индивидуальные особенности человека позволяют современные матрасы. Модели насчитывают десятки и сотни комбинаций используемых материалов, каждый из которых обладает собственными характеристиками жёсткости, упругости и долговечности.

Чемпионат.com

мягкие;

средне-мягкие;

средней жёсткости;

средне-жёсткие;

жёсткие. Однако для оценки удобства использования матрасы логически разделены на пять классов степени жёсткости:

А также два не менее важных признака конструкции матраса – пружинный или беспружинный.

Пружинный или беспружинный

Это без преувеличения чуть ли не главный вопрос, ответить на который покупателю стоит самому себе ещё перед выбором степени жёсткости. Наличие в конструкции матраса пружинного блока с тем же набором материалов, что и в его беспружинном варианте, существенно изменяет ощущения от использования.

Как правило, беспружинные матрасы применяются в качестве гостевых или дачных. Реже – в силу собственных предпочтений из-за большой упругости.

Беспружинные матрасы также являются оптимальным решением для тех семей, в которых дети могут прыгать на кровати, что для пружинных конструкций является крайне нежелательной нагрузкой.

Современные пружинные матрасы — это не те, у которых элементы могут торчать из поверхности и даже травмировать во время сна. На сегодняшний день это пружинные блоки, которые обладают собственными характеристиками упругости и жёсткости. Каждый матрас состоит из множества таких блоков, которые формируются в отдельные области (как правило, матрас основывается на одном из видов пружинного блока).

В свою очередь, пружинные матрасы более адаптивны к физиологическим особенностям владельца, предоставляют широкий диапазон степени жёсткости, обладают профилактическим ортопедическим эффектом, по сравнению с беспружинными моделями.

Современный пружинный матрас основан на независимом пружинном блоке и сочетает в себе набор слоёв комфортного наполнения в различных его вариациях: мягкий натуральный латекс, материал с эффектом памяти – мемори, упругий холлофайбер, натуральную и жёсткую кокосовую койру.

Пружинный матрас больше приспособлен для длительного сна и отдыха, помогает быстрее восстановиться после дневных нагрузок и обеспечивает высокую степень комфорта.

При конструировании матрасов нередко составляют несколько зон, каждая из которых адаптирована под индивидуальные анатомические особенности человека.

Что ещё нужно учитывать

Выбор матраса состоит из двух основных аспектов: индивидуальных предпочтений человека и медицинских показаний, определяемых врачом.

Чемпионат.com

Какой матрас выбрать взрослому

При отсутствии специального назначения от врача каждый может ориентироваться на личные ощущения и предпочтения в выборе более мягкого или жёсткого матраса. Рекомендуется соблюдать баланс и не брать слишком мягкие или чрезмерно жёсткие матрасы, чтобы обеспечить оптимальную поддержку как позвоночнику, так и всем мышцам.

Также существенным фактором при подборе подходящего матраса является собственный вес покупателя. Стоит иметь в виду, что степень жёсткости той или иной модели матраса может восприниматься по-разному при весе в 40 кг и при весе в 150 кг. Шаблонным весом покупателя, для которого производителем рассчитывается жёсткость матраса, является 75–80 кг.

Для людей с большим весом (от 120 кг) не рекомендуются очень жёсткие матрасы.

При таком сочетании у покупателя во время сна и отдыха могут нарушаться правильный кровоток и снабжение мягких тканей кислородом. Матрас будет казаться неудобным, а сон будет непродолжительным и эпизодическим из-за потребности часто менять положение тела.

Как правило, работает принцип «меньше возраст – жёстче матрас, старше – мягче». Однако надо помнить и об индивидуальных особенностях – травмах, грыжах, протрузиях и связанных с этим рекомендациях лечащего врача.

Какой матрас лучше для сна ребёнка