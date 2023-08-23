Раскрыт правильный способ стирки постельного белья

«Избегайте кондиционеров, поскольку они могут растянуть простыни, пододеяльники и наволочки. По этой же причине следует выставлять обычную, а не интенсивную программу. Так вы продлите жизнь своему белью», — подчеркнула Линк и добавила, что также лучше отдавать предпочтение сушке постельного белья на воздухе.