Цены на бытовую химию в России выросли на 25 процентов, согласно самым свежим данным аналитиков.

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«Вечерняя Москва» разобралась, как правильно выбрать средства для уборки дома и когда цены на них стабилизируются.

По словам аналитика Даниила Кашина, сегмент бытовой химии начал значительно дорожать еще несколько лет назад, во время пандемии. Увеличились расходы на сырье и логистику.

— Несмотря на то, что одними из лидеров по продажам до сих пор остаются средства от таких крупных компаний, как P&G, Unilever, Reckitt Benkiser и Хенкель, многие российские производители за полтора года вывели на рынок огромное количество более дешевой, но не менее качественной продукции, — рассказал Даниил Кашин.

Эксперт уверен: вовсе не обязательно покупать дорогое иностранное средство с приставкой «эко», чтобы избежать вредных компонентов в составе.

— Высокая стоимость далеко не всегда свидетельствует о качестве. Могу сказать, что, согласно последним испытаниям, недорогие средства для стирки, знакомые с советских времен, справляются с загрязнениями лучше, чем многие импортные товары, — отметил сотрудник одной из лабораторий завода по производству бытовой химии Александр Омнев.

Локальные производители стараются сделать компоненты более натуральными, чем известные бренды.

— Сейчас самые хорошие средства среди стиральных порошков и чистящих средств производят компании «Аист», «Невская Косметика», Ступинский химический завод, ТД Грасс, Титан-СМ, — добавил Даниил Кашин.

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Александр Цапликов, экономист: