Как избавиться от ненужных вещей и помочь природе
Когда задумываешься, как расчистить своё пространство, сразу возникает мысль - ненужное скорее на помойку. Но такой подход эгоистичен и не экологичен.
О том, как правильно поступить со своими ненужными вещами и «расхламиться» с умом, в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала психолог и преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Лилия Шувалова.
«Рациональная организация своего пространства путём избавления от вещей, которые перестали выполнять свои функции или утратили свою актуальность и ценность, – это отличный способ гармонизировать атмосферу дома и быта. В настоящий момент система переработки товаров становится всё более развитой и набирает популярность», - отметила специалист.
Эксперт также вспомнила о советском прошлом, в котором в определённой мере был отлажен механизм «второй жизни» для многих вещей.
«Особенно это касалось детской одежды: её передавали от одного ребёнка к другому внутри семьи или близким знакомым. В настоящее время такое вторичное использование детских вещей не столь популярно, однако не теряет свою актуальность. Ненужные вещи в хорошем качестве (например, новые вещи, которые ребёнок не успел поносить, так как резко вырос) можно всегда продать в интернете или сформировать гуманитарную помощь и принести в пункты сбора», - посоветовала эксперт.
Также Лилия Шувалова добавила, что товары из пластика или, например, батарейки можно самостоятельно собирать и отвозить в пункты переработки.
«Кстати, из пластика делают тёплые вещи и предметы быта. Не стоит ждать законов о принудительной сортировке мусора, можно самостоятельно озадачиться процессом переработки ненужных вещей и делать пространство и мир лучше, начиная с самих себя. Многие сетевые магазины запускают программы лояльности, ориентированные на то, что покупатель приносит старые вещи и получает скидку на покупку новых, а сами магазины перерабатывает принесённые вещи и выпускают отдельные коллекции из вторсырья», - отметила Шувалова.