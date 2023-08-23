Как избавиться от ненужных вещей и помочь природе

«Особенно это касалось детской одежды: её передавали от одного ребёнка к другому внутри семьи или близким знакомым. В настоящее время такое вторичное использование детских вещей не столь популярно, однако не теряет свою актуальность. Ненужные вещи в хорошем качестве (например, новые вещи, которые ребёнок не успел поносить, так как резко вырос) можно всегда продать в интернете или сформировать гуманитарную помощь и принести в пункты сбора», - посоветовала эксперт.