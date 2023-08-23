Названы самые трудные для уборки элементы интерьера

Профессиональный клинер Анастасия, публикующая контент в сети под никнеймом @anadovada, назвала элементы интерьера, которые считает самыми трудными для уборки. На соответствующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

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По словам Анастасии, труднее всего во время уборки привести в порядок шкафы и другую мебель с черной матовой поверхностью. «Да, выглядят они потрясающе, но, признаться честно, мыть их — настоящий кошмар. На них виден каждый отпечаток пальца и каждое пятно», — сказала она.

Также, как отметила клинер, трудно отмывать слишком высокие зеркала, поскольку в верхней части их рамы всегда собирается пыль, до которой обычно крайне сложно дотянуться.

Кроме того, Анастасия попросила при разработке дизайна интерьера по возможности отказаться от стеклянных фартуков и глянцевой плитки над плитой, так как их сложно очистить от загрязнений и засохших капель жира.