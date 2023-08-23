Как бороться с тлей

По мнению эксперта, бюджетные аптечные средства помогают избавиться от вредителей на даче. Так, раствор с содержанием спирта и перекиси водорода эффективен в борьбе с тлей. Для его приготовления Коврижных порекомендовала развести 50 миллилитров трехпроцентной перекиси водорода в литре воды, а затем добавить туда две столовые ложки спирта. После этого получившееся средство необходимо сразу же использовать для обработки листьев и побегов, при хранении оно утрачивает эффективность.