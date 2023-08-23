Как убрать «ведьмины кольца» с газона

Зеленый, свежий и аккуратно подстриженный газон – мечта каждого дачника. Но потратив множество усилий на подкормки и поливы, вы все равно не застрахованы от появления грибов. Эти паразиты высасывают все питательные вещества из земли, и лишают траву нужных веществ. Полностью защитить свой участок от грибов невозможно – споры разносятся ветром, часть попадает вместе с животными, птицами, насекомыми.

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Употреблять в пищу выросшие самосевом на участке грибы нельзя – как правило самые прилипчивые споры у ядовитых грибов, поганок. Лучше скорее избавиться, чтобы не разрослись. В теплую влажную погоду грибница начинает разрастаться, выделяя синильную кислоту, и тогда газонная трава становится чахлой, а на лужайке появляются проплешины.

Сначала соберите грибы вручную, используя пакет, чтобы споры не разлетались по участку. Затем обработайте участок специальными биопрепаратами или химическими пестицидами.

Если на участке образовалась круглая грибница, которую еще называют «ведьмины кольца», то придется полностью снимать дерн на глубину не менее 20 см, захватив еще 30 см вокруг «кольца». Затем засыпать участок чистой почвой и посеять траву.