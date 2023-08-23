Какие домашние растения токсичны для собаки

Некоторые домашние горшечные цветы содержат ядовитые вещества, которые могут вызвать отравление у собак, если попадут тем в пасть. Поэтому если у вас дома уже живет питомец, обратите внимание на этот список и старайтесь не приносить в дом нижеперечисленные растения, или, как минимум, ставьте их высоко, чтобы собака не достала.

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1) Папоротник – он выделяет микроскопические споры, которые, попадая на слизистую оболочку, вызывают у животного раздражение и отек. Частички папоротника могут вызвать проблемы с дыханием.

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2) Фикус, а точнее его сок, может вызывать аллергию, рвоту, диарею.

3) Азалия. Ее цветки и листья могут вызвать рвоту, слабость и привести к аритмии.

4) Алоэ. В соке алоэ содержится алоин и алоэмодин, вызывающие диарею, боли в животе, кожную сыпь.

5) Амариллис. Его цветки и листья содержат лирин и амириллин, вызывающие тошноту, рвоту, снижение аппетита и боли в животе.

6) Антурим содержит оксалат кальция, вызывает сильный дискомфорт во рту и горле, рвоту, диарею.

7) Хризантемы содержат в своих цветках ядовитые пиретроиды, которые ядовиты для собак. Симптомы отравления могут включать слабость, рвоту, проблемы с дыханием, слюнотечение, аллергию.

8) Герань – ее листья и стебли содержат эфирные масла, которые вызывают рвоту, слабость, нарушение сердечного ритма у животных.

9) Гиацинт содержит алкалоид, который вызывает рвоту, диарею, повышение сердечного ритма.

10) Гортензия содержит симптоматические гликозиды и силикаты, которые вызывают повышенное слюноотделение, тошноту, рвоту.

11) Жасмин комнатный вызывают раздражение слизистых оболочек, тошноту и сердечные проблемы у собак, особенно если съесть растение в большом количестве.

12) Цикас – все его части токсичны для собак. Употребление в пищу вызывает поражение внутренних органов.

13) Филодендрон – одно из самых популярных комнатных растений. Его листья содержат кальциевый оксалат. Вызывает раздражение ротовой полости, приводит к сложностям с дыханием.

14) Калатея содержит в листьях гликозиды, вызывающие рвоту и повышение сердечного ритма.

15) Калла содержит кристаллы оксалата кальция в цветках и листьях.

16) Лилии – все части цветка могут вызвать почечную недостаточность у собак и в некоторых случаях приводят к летальному исходу.

17) Кротон и его листья содержат фитогемаглютинин, вызывающий расстройство пищеварения, рвоту и тошноту.

18) Молочай в своем соке содержит молочную кислоту и растительные алкалоиды, вызывающие тошноту и рвоту, нарушение работы почек.

19) Мединилла содержит в себе калий и ядовитый сахар, вызывает рвоту, понос и отсутствие аппетита у животного.

20) Диффенбахия содержит оксалат кальция, вызывает раздражение и отек горла и языка.

21) Олеандр содержит гликозиды, вызывающие желудочное расстройство, нарушение сердечного ритма и приступы у собак.

22) Пеперомия при ее поедании может вызвать тошноту, рвоту и диарею.

23) Лаванда в малых дозах безопасна, но при переедании может вызвать диарею и рвоту.

24) Плющ содержит токсические вещества и может вызвать понос, рвоту.

25) Сенполия при поедании может превратиться в цианид, ядовитое вещество, которое может привести к серьезным отравлениям.

26) Каланхоэ содержит гликозиды и флаваноиды, вызывающие отравление.