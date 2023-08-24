Что нужно успеть сделать на даче до наступления осени

Для того, чтобы открытие весеннего сезона на даче не принесло особых хлопот и стало приятным, подготовить участок необходимо уже сейчас.

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О том, что стоит сделать в последние дни лета, чтобы встретить осень и зиму во всеоружии, читайте в материале «Рамблера».

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Обрезать и полить деревья

Если вы не уверены, что в первые осенние недели сможете приехать на дачу, чтобы закончить дела, уделите время обрезке деревьев уже сейчас. С помощью секатора удалите молодую поросль на деревьях, а также засохшие и поврежденные ветки. Сделать это легче именно в августе, поскольку сухие сучки хорошо видны в зеленой листве и шанс случайно удалить хорошую ветвь будет минимальным.

Для хорошего роста корней и созревания плодов деревьям необходим обильный полив. Если вы не планируете жить на даче в течение осенних месяцев, обязательно «напоите» плодовые деревья. Уезжая, можно организовать систему полива или попросить остающихся на участках соседей проследить за вашими яблонями и сливами.

Кстати, не забудьте взрыхлить землю у корней: так вы поможете им дышать.

Подготовить растения к зиме

Прежде всего это, конечно, касается теплолюбивых растений. Первые заморозки вполне могут ударить уже в сентябре и погубить нежные кусты и цветы. Корни растений необходимо присыпать слоем земли, защитив корни от возможных заморозков. Стоит отказаться от обрезки побегов, чтобы растения имели возможность подготовиться к зиме и войти в состояние покоя.

Привести в порядок кусты клубники и земляники

Чтобы в следующем году кустики радовали обилием ягод, следует уже сейчас заняться их обработкой. Лишние усики необходимо отрезать, чтобы растение не тратило на них свои силы. Удалить стоит также старые и поврежденные листья, а также проверить кусты клубники и земляники на предмет вредителей. Удобрить растение, кстати, тоже можно уже сейчас.

Пересадить цветы