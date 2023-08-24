Что нужно успеть сделать на даче до наступления осени
Для того, чтобы открытие весеннего сезона на даче не принесло особых хлопот и стало приятным, подготовить участок необходимо уже сейчас.
О том, что стоит сделать в последние дни лета, чтобы встретить осень и зиму во всеоружии, читайте в материале «Рамблера».
Обрезать и полить деревья
Если вы не уверены, что в первые осенние недели сможете приехать на дачу, чтобы закончить дела, уделите время обрезке деревьев уже сейчас. С помощью секатора удалите молодую поросль на деревьях, а также засохшие и поврежденные ветки. Сделать это легче именно в августе, поскольку сухие сучки хорошо видны в зеленой листве и шанс случайно удалить хорошую ветвь будет минимальным.
Для хорошего роста корней и созревания плодов деревьям необходим обильный полив. Если вы не планируете жить на даче в течение осенних месяцев, обязательно «напоите» плодовые деревья. Уезжая, можно организовать систему полива или попросить остающихся на участках соседей проследить за вашими яблонями и сливами.
Кстати, не забудьте взрыхлить землю у корней: так вы поможете им дышать.
Подготовить растения к зиме
Прежде всего это, конечно, касается теплолюбивых растений. Первые заморозки вполне могут ударить уже в сентябре и погубить нежные кусты и цветы. Корни растений необходимо присыпать слоем земли, защитив корни от возможных заморозков. Стоит отказаться от обрезки побегов, чтобы растения имели возможность подготовиться к зиме и войти в состояние покоя.
Привести в порядок кусты клубники и земляники
Чтобы в следующем году кустики радовали обилием ягод, следует уже сейчас заняться их обработкой. Лишние усики необходимо отрезать, чтобы растение не тратило на них свои силы. Удалить стоит также старые и поврежденные листья, а также проверить кусты клубники и земляники на предмет вредителей. Удобрить растение, кстати, тоже можно уже сейчас.
Пересадить цветы
Если вам хочется поменять цветочные композиции из многолетних цветов на участке, самое время сделать это сейчас. Пересадите цветы по своему усмотрению и хорошо полейте их. До холодов растения успеют хорошо укорениться, а в следующем году уже порадуют буйством красок.