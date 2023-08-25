Россиянам назвали способы утеплить пластиковые окна

Лучше всего утеплить пластиковые окна поможет наклеенная на них специальная теплосберегающая пленка. Способы улучшить теплоизоляцию назвал россиянам строительный эксперт Федор Васильев, пишет NEWS.ru.

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По словам специалиста, такая пленка пропускает свет, но не дает уходить теплу. Материал следует клеить с нахлестом на раму металлизированной стороной наружу — сделать это можно при помощи двустороннего скотча. Затем пленку следует обдуть феном, чтобы она разгладилась и стала прозрачной и незаметной, пояснил Васильев.

Однако эксперт отметил, что подобные манипуляции не потребуются, если окно установлено правильно.

«Если окно не обеспечивает теплоизоляцию, обратитесь к компании-установщику по гарантии, если она действует. Если нет, то обратитесь к специалистам — они отрегулируют окно, заменят монтажную пену», — посоветовал Васильев.