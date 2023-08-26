Как правильно собирать картофель

Пожалуй, картофель, это тот овощ, который растет у каждого дачника, у кого-то участок поменьше, у кого-то побольше. Но облегчить копку картофеля хотят все, и вот что советует агроном по защите растений филиала ФГБУ Россельхозцентр по Тюменской области Маргарита Шляпина.

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Когда пора копать картофель? Самый надежный признак готовности урожая – это увядание и усыхание ботвы. Как только она потеряла свою привлекательность, можно копать в течении 20 дней. Дольше не стоит ждать. Смотрим прогноз погоды, бывает так что дни теплые, а ночью мороз. Картофель, даже немного тронутый минусовой температурой, будет иметь неприятный сладковатый вкус, да и сохранить его не получится.

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"После уборки урожая рекомендую убрать все растительные остатки и удобрить землю. Картофель забирает огромное количество азотных, калийных и фосфорных соединений. Азотные удобрения осенью вносить нет смысла, а фосфорные и калийные — нужно обязательно".

Собирать картофель лучше в пластиковые ведра, они легче, чем металлические. А еще лучше использовать корзины, так вы не будете таскать помимо клубней еще и осыпающуюся с них землю.

Важно верно определить сроки уборки картофеля, ведь ранняя выкопка — это недобор и недозрелые клубни, при передержке повышается риск заражения фитофторозом, картофель может сгнить или подмёрзнуть.

После копки, картофель должен вылежаться хотя бы 10 дней на поверхности, в темном прохладном месте на проветривании. Потом необходимо внимательно просмотреть картофель, выявить некачественные плоды, которые не стоит отправлять на хранение. Если пропустить и не отсеять бракованные экземпляры, можно запросто лишиться всего урожая, подвергнув хорошие плоды гниению и заражению от больных клубней.

Если на участке хоть один куст был поражён фитофторозом, всю ботву необходимо сжечь дотла, а пепел использовать в качестве удобрения.

Скошенную ботву, даже если она сочная и зелёная, нельзя давать домашним животным, из-за высокого содержания в ростках соланина (ядовитого вещества) кролики, коровы и козы могут отравиться.