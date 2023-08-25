Раскрыт простой способ вернуть белизну носкам

Профессиональная уборщица Анита Бирджес из Сиднея раскрыла простой способ вернуть белизну носкам.

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Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале видео специалистка обработала данный предмет гардероба кремом для бритья. Затем она замочила изделия в кипящей воде с уксусом на четыре часа, после чего постирала их в машине и высушила. В конце ролика Бирджес продемонстрировала результат подписчикам.