$94.71+0.31102.26-0.21

Дизайнер интерьеров перечислила ошибки при оформлении санузла

Ошибки при оформлении санитарного узнала — туалета, ванной или совмещенного санузла — могут заставить стыдиться этого помещения перед гостями, предупредила дизайнер интерьеров Келли Хоппен. Безвкусные, на ее взгляд, интерьерные решения она перечислила для издания The Sun.

Дизайнер интерьеров перечислила ошибки при оформлении санузла
© Lenta.ru

В туалете и ванной, считает она, не должно быть веселых или избитых мотивационных надписей.

«Если хотите изысканного пространства, не нужно кричащих вывесок. Вместо этого оформите комнату минималистично, пусть она шепчет», — говорит Хоппен.

Кроме того, нужно избегать чересчур мощных лампочек, считает дизайнер.

«Яркий свет невероятно нелестный и может сделать ваш туалет похожим скорее на круглосуточный магазин, чем на домашнюю гавань. Избегайте потолочных ламп, потому что они высвечивают все недостатки кожи, и порадуйте гостей мягким настенным освещением по бокам зеркала или непрямым светом, отражающимся от потолка», — предложила Хоппен.

Также Хоппен дала совет отказаться от занавесок для ванны с рисунком в пользу однотонных или выправлять их из ванны после использования, чтобы комната казалась более просторной. Этому будет способствовать и большое зеркало вместо маленького, добавила она.

Помимо этого, дизайнер порекомендовала украсить туалет растениями, даже искусственными, фотографиями и необычными аксессуарами.

Купите дерзкие, яркие украшения для ванной комнаты, играйте с принтами, чтобы показать свой вздорный характер. Но осторожнее, не превратите туалет в цирк Келли Хоппен

Наконец, чтобы избежать экстренной уборки бутылок шампуня и уходовой косметики перед приходом гостей, Хоппен посоветовала купить аккуратные коробки для хранения разных размеров и хранить все необходимое в них, не захламляя поверхности.

Ранее архитектор Вероника Антелава в беседе с «Лентой.ру» дала несколько советов по обустройству домашнего кабинета. Она посоветовала при выборе рабочей зоны в квартире задуматься, насколько она будет удобна и для него самого, и для других членов семьи.