Какими должны быть двери в ванную и туалет?
Во-первых, они должны быть устойчивы к чрезмерной влажности. Во-вторых, требуется соответствующая звукоизоляция и воздухонепроницаемость. В-третьих, двери должны быть эстетически приятными и дополнять дизайн интерьера ванной комнаты. К примеру, на сайте ЮРКАС сегодня доступно свыше 1000 моделей дверей от эконом до премиум-класса. ЮРКАС — «Бренд года» в Республике Беларусь уже на протяжении нескольких лет, работают 185 фирменных салонов в 21 стране.
Критерии отбора
Чтобы вы могли выбрать лучшую внутреннюю дверь из широкого ассортимента, вам необходимо учитывать условия, которые предъявляются к дверному полотну в ванной комнате:
— высококачественная тепло- и звукоизоляция, которая достигается не только самим полотном, но и правильным монтажом;— эстетичность;— экологичность;— влагостойкость – вот основной критерий полотна.
Если маленькая ванная комната и душевая кабина, раковина и стиральная машина расположены близко друг к другу и на расстоянии вытянутой руки от входной двери, брызги будут попадать на полотно. В таких случаях следует использовать наиболее влагостойкий материал (стекло и пластик). Если ванная комната большая и имеет приличную систему вентиляции, ваши возможности существенно расширяются – вы можете рассмотреть картины из дерева, древесностружечные плиты и МДФ. Производители утверждают, что они выдерживают уровень влажности в пределах 60-70% и что плиты МДФ более устойчивы к высокой влажности, чем массивная древесина.
Пересечение между внешней стороной и торцом многих дверей является слабым местом. В большинстве случаев защитное покрытие наносят отдельно на край и отдельно на полотно, оставляя между ними небольшой зазор, через который может проходить влага. Кроме того, верхний и нижний торцы дверей часто остаются незащищенными. Влага может легко проникнуть внутрь, поэтому, если производитель этого не указал, лучше всего покрыть эти участки лаком перед установкой.
Материал изготовления и покрытия дверей
Несложно предположить, что материал внутренней двери ванной комнаты определяет все жизненно важные эксплуатационные аспекты. Обилие вариантов: массив дерева – это дорого, привлекательно, но не очень практично. Материал является прочным и термостойким, экологически безопасным и долговечным при надлежащем уходе. Поскольку дерево чрезвычайно чувствительно к перепадам влажности и температуры, выбирайте наиболее устойчивый сорт из представленного ассортимента. В большинстве случаев в домашних ванных комнатах используются дуб и ольха. Другие породы (ясень, бук, сосна) требуют более тщательной обработки и нанесения защитного покрытия. А межкомнатные двери от производителя можно заказать онлайн. Это крупное производство работает более 20 лет на рынке дверей Беларуси. Почитайте более 500 отзывов от покупателей.
Ламинированные двери — это варианты с основанием из МДФ, ДСП или дешевой древесины (массив сосны) и столешницей, отделанной одним из следующих материалов.
Шпонированный брус – это тонкий срез натурального дерева, который содержит в себе все преимущества и недостатки. Это прекрасное покрытие с отчетливым древесным рисунком, однако оно чувствительно к сырости. Его можно использовать в ванной комнате, если оно надежно покрыто эмалью или лаком, но все же предпочтительнее поискать другое решение; пленку ПВХ следует наносить таким образом, чтобы готовое полотно не имело стыков. Теоретически, каждая часть двери должна быть покрыта пленкой в определенном помещении, прежде чем быть объединенной в единую конструкцию. В этом случае вероятность попадания влаги на основание из МДФ или дешевого дерева невелика.
— Пластиковые входные двери. Им не страшны ни влажность, ни перепады температур, ни рост плесени. Это недорогие, легкие полотна, за которыми просто ухаживать. Полость двери заполнена пенополистиролом для улучшения тепло- и звукоизоляции. Самым большим недостатком является непривлекательный внешний вид. Как правило, такие двери белого цвета. Кроме того, полотно может деформироваться, помимо прочих факторов, при больших или менее сильных нагрузках.
Из стекла могут быть изготовлены только вставки в двери, но можно изготовить и все полотно целиком. Используется закаленное стекло, которое может быть матовым, гофрированным, тонированным или витражным.
Какими должны быть двери в ванную и туалет?