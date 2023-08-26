Какими должны быть двери в ванную и туалет?

Во-первых, они должны быть устойчивы к чрезмерной влажности. Во-вторых, требуется соответствующая звукоизоляция и воздухонепроницаемость. В-третьих, двери должны быть эстетически приятными и дополнять дизайн интерьера ванной комнаты. К примеру, на сайте ЮРКАС сегодня доступно свыше 1000 моделей дверей от эконом до премиум-класса. ЮРКАС — «Бренд года» в Республике Беларусь уже на протяжении нескольких лет, работают 185 фирменных салонов в 21 стране.

© Unsplash

Критерии отбора

Видео дня

Чтобы вы могли выбрать лучшую внутреннюю дверь из широкого ассортимента, вам необходимо учитывать условия, которые предъявляются к дверному полотну в ванной комнате:

— высококачественная тепло- и звукоизоляция, которая достигается не только самим полотном, но и правильным монтажом;— эстетичность;— экологичность;— влагостойкость – вот основной критерий полотна.

Если маленькая ванная комната и душевая кабина, раковина и стиральная машина расположены близко друг к другу и на расстоянии вытянутой руки от входной двери, брызги будут попадать на полотно. В таких случаях следует использовать наиболее влагостойкий материал (стекло и пластик). Если ванная комната большая и имеет приличную систему вентиляции, ваши возможности существенно расширяются – вы можете рассмотреть картины из дерева, древесностружечные плиты и МДФ. Производители утверждают, что они выдерживают уровень влажности в пределах 60-70% и что плиты МДФ более устойчивы к высокой влажности, чем массивная древесина.

Пересечение между внешней стороной и торцом многих дверей является слабым местом. В большинстве случаев защитное покрытие наносят отдельно на край и отдельно на полотно, оставляя между ними небольшой зазор, через который может проходить влага. Кроме того, верхний и нижний торцы дверей часто остаются незащищенными. Влага может легко проникнуть внутрь, поэтому, если производитель этого не указал, лучше всего покрыть эти участки лаком перед установкой.

Материал изготовления и покрытия дверей

Несложно предположить, что материал внутренней двери ванной комнаты определяет все жизненно важные эксплуатационные аспекты. Обилие вариантов: массив дерева – это дорого, привлекательно, но не очень практично. Материал является прочным и термостойким, экологически безопасным и долговечным при надлежащем уходе. Поскольку дерево чрезвычайно чувствительно к перепадам влажности и температуры, выбирайте наиболее устойчивый сорт из представленного ассортимента. В большинстве случаев в домашних ванных комнатах используются дуб и ольха. Другие породы (ясень, бук, сосна) требуют более тщательной обработки и нанесения защитного покрытия. А межкомнатные двери от производителя можно заказать онлайн. Это крупное производство работает более 20 лет на рынке дверей Беларуси. Почитайте более 500 отзывов от покупателей.

Ламинированные двери — это варианты с основанием из МДФ, ДСП или дешевой древесины (массив сосны) и столешницей, отделанной одним из следующих материалов.

Шпонированный брус – это тонкий срез натурального дерева, который содержит в себе все преимущества и недостатки. Это прекрасное покрытие с отчетливым древесным рисунком, однако оно чувствительно к сырости. Его можно использовать в ванной комнате, если оно надежно покрыто эмалью или лаком, но все же предпочтительнее поискать другое решение; пленку ПВХ следует наносить таким образом, чтобы готовое полотно не имело стыков. Теоретически, каждая часть двери должна быть покрыта пленкой в определенном помещении, прежде чем быть объединенной в единую конструкцию. В этом случае вероятность попадания влаги на основание из МДФ или дешевого дерева невелика.

— Пластиковые входные двери. Им не страшны ни влажность, ни перепады температур, ни рост плесени. Это недорогие, легкие полотна, за которыми просто ухаживать. Полость двери заполнена пенополистиролом для улучшения тепло- и звукоизоляции. Самым большим недостатком является непривлекательный внешний вид. Как правило, такие двери белого цвета. Кроме того, полотно может деформироваться, помимо прочих факторов, при больших или менее сильных нагрузках.