Шопинг с питомцем: как социализировать домашних животных

Культура "dog-friendly" распространилась по всему миру. Однако на прогулке можно встретить не только собак. Журналист Sovainfо.ru выяснила, почему так важно социализировать домашних животных и, как это сделать.

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Гулять полезно всем питомцам

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На самарских улицах можно увидеть владельцев необычных животных. Помимо собак горожане выгуливают кошек, кроликов, хорьков, крыс, минипигов, енотов, шиншилл и даже рептилий.

Зоопсихолог Дмитрий Вечканов отметил:

"Гулять никому не вредит. Главное — это обеспечить безопасность своего питомца и безопасность вашей прогулки с ним для остальных".

Например, объясняет Дмитрий, чтобы выгулять мелкое животное, необходимо найти ему подходящую шлейку, так, чтобы оно не убежало.

Шлейка также поможет в случае опасности, тогда хозяин сможет быстро взять питомца в руки и защитить его. Не стоит выносить на улицу животных, которым нужны особые условия содержания, как это часто бывает с ящеровидными.

Куда можно с животными?

В Самаре есть разные заведения, которые разрешают и даже поощряют вход с питомцами. Вопреки расхожему мнению, это не столько маркетинговый ход, сколько возможность для животного социализироваться.

Транспорт, насыщенные движением улицы и разного рода объекты, крупные торговые центры могут как привлечь питомца, так и напугать. Задача хозяина - научить, как себя вести в общественном месте.

"При воспитании собаки, лучше, чтобы она погружалась в разного рода события и ситуации как можно чаще. Пусть она не будет знать команд, но вместо этого она завсегдатай магазинов, транспорта, парков и подобных мест, и не станет защищаться и агрессировать на привычную среду", - рассказывает Дмитрий Вечканов.

Вместе на шопинг

Проехаться в автобусе или погулять в парке, это одно дело. А вот поход в магазин вызывает здоровый скептицизм. У многих хозяев возникают опасения, как их питомец будет вести себя в зоомагазине, где столько соблазнов. Как отмечает эксперт, в магазине для питомцев можно научить животное не реагировать на раздражители.

Как известно, запретный плод всегда сладок, поэтому социализированный питомец просто обязан посещать зоомагазины. Это отличная возможность познакомить животное с правилами поведения в общественных местах.

Когда животное попадает в магазин, то проходит все отделы, где много запахов еды, игрушек, других животных. Знакомясь с этим многообразием, питомец не будет перевозбуждаться от обилия новых запахов в дальнейшем и научится находиться в состоянии спокойствия, отмечает Дмитрий Вечканов.

В мире других животных

Помимо знакомства с миром людей, его правилами и ограничениями, выход во внешний мир дает питомцу еще одну возможность – увидеть других животных. Если это собака или кошка, их уровень социализации достаточно высокий, чтобы понять, что перед ними мелкие виды питомцев, которые не принесут им вреда.

Новое знакомство и положительное подкрепление любопытства у кошки или собаки даст отличную пищу для ума на несколько месяцев вперёд. Зоопсихолог поясняет: