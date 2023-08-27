Шопинг с питомцем: как социализировать домашних животных

Шопинг с питомцем: зоопсихолог рассказал, как социализировать домашних животных
Культура "dog-friendly" распространилась по всему миру. Однако на прогулке можно встретить не только собак. Журналист Sovainfо.ru выяснила, почему так важно социализировать домашних животных и, как это сделать.
Гулять полезно всем питомцам
На самарских улицах можно увидеть владельцев необычных животных. Помимо собак горожане выгуливают кошек, кроликов, хорьков, крыс, минипигов, енотов, шиншилл и даже рептилий.
Зоопсихолог Дмитрий Вечканов отметил:
"Гулять никому не вредит. Главное — это обеспечить безопасность своего питомца и безопасность вашей прогулки с ним для остальных".
Например, объясняет Дмитрий, чтобы выгулять мелкое животное, необходимо найти ему подходящую шлейку, так, чтобы оно не убежало.
Шлейка также поможет в случае опасности, тогда хозяин сможет быстро взять питомца в руки и защитить его. Не стоит выносить на улицу животных, которым нужны особые условия содержания, как это часто бывает с ящеровидными.
Куда можно с животными?
В Самаре есть разные заведения, которые разрешают и даже поощряют вход с питомцами. Вопреки расхожему мнению, это не столько маркетинговый ход, сколько возможность для животного социализироваться.
Транспорт, насыщенные движением улицы и разного рода объекты, крупные торговые центры могут как привлечь питомца, так и напугать. Задача хозяина - научить, как себя вести в общественном месте.
"При воспитании собаки, лучше, чтобы она погружалась в разного рода события и ситуации как можно чаще. Пусть она не будет знать команд, но вместо этого она завсегдатай магазинов, транспорта, парков и подобных мест, и не станет защищаться и агрессировать на привычную среду", - рассказывает Дмитрий Вечканов.
Вместе на шопинг
Проехаться в автобусе или погулять в парке, это одно дело. А вот поход в магазин вызывает здоровый скептицизм. У многих хозяев возникают опасения, как их питомец будет вести себя в зоомагазине, где столько соблазнов. Как отмечает эксперт, в магазине для питомцев можно научить животное не реагировать на раздражители.
Как известно, запретный плод всегда сладок, поэтому социализированный питомец просто обязан посещать зоомагазины. Это отличная возможность познакомить животное с правилами поведения в общественных местах.
Когда животное попадает в магазин, то проходит все отделы, где много запахов еды, игрушек, других животных. Знакомясь с этим многообразием, питомец не будет перевозбуждаться от обилия новых запахов в дальнейшем и научится находиться в состоянии спокойствия, отмечает Дмитрий Вечканов.
В мире других животных
Помимо знакомства с миром людей, его правилами и ограничениями, выход во внешний мир дает питомцу еще одну возможность – увидеть других животных. Если это собака или кошка, их уровень социализации достаточно высокий, чтобы понять, что перед ними мелкие виды питомцев, которые не принесут им вреда.
Новое знакомство и положительное подкрепление любопытства у кошки или собаки даст отличную пищу для ума на несколько месяцев вперёд. Зоопсихолог поясняет:
"Здесь мы говорим про маленьких зверушек: хомяков, шиншилл, кроликов, рыбок, птиц и так далее, к которым кошка или собака привыкает приближаться, общаться, не совершать резких движений, находиться в состоянии спокойствия. Каждое животное просто должно и обязано посещать внешний мир и познавать его — это очень важно для владельца и питомца".