Кинолог рассказала, как наладить контакт с питомцем
Что может сделать хозяин, чтобы спокойно гулять со своей собакой и не бояться, что она убежит? Рассказала председатель Кинологического центра «Зюзино» и инструктор по дрессировке Алина Белкина.
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"Собаки чаще всего убегают потому, что пугаются громких звуков, например салютов. И нельзя не учитывать их охотничий инстинкт. Пролетевшая птичка – и в питомце проснулся дух предков-исследователей: в доли секунды собака может исчезнуть", – считает кинолог.
По мнению Алины Белкиной, в панике животное бежит в неизвестном направлении, очень быстро знакомые запахи перебиваются чужими. Когда пёс приходит в себя, найти дорогу домой уже не может.
НЕ СКУПИТЕСЬ НА ЛЮБОВЬ
"Почти все новоиспечённые хозяева, что к нам приходят, не знают законов стаи, по которым живут абсолютно все собаки. Если хозяин воспринимается как вожак, пёс никуда от него не убежит, сколько бы провокаций вокруг ни было", – объяснила кинолог.
Но авторитет вожака тоже может быть утерян. Если бить животное, то в его понимании вы не возвыситесь, а, наоборот, утратите уважение. В таком случае собака попытается сама занять место вожака.
«Мы сейчас работаем с 4-летней овчаркой, которая явно управляет всей семьёй! Когда хозяин подаёт команды, она не реагирует. И это частое явление. Так быть не должно. Учите питомца, поощряя поведение лакомством, концентрировать внимание на вас – смотреть в глаза, подходить при подзыве. Животное должно чувствовать, что его любят, любовь – ключ к авторитету вожака. Что касается подстраховки на случай потери любимца, то бирки на поводок с адресом или телефоном в ходу. Но лучше адресник повесить на отдельный шнурок, так больше шансов подольше сохранить его на собаке, – уверена кинолог.
Если нашли собаку/кошку на улице:
- Постарайтесь взять на поводок (сделайте его из подручных материалов).
- Обратитесь в ближайшую ветеринарную клинику с просьбой просканировать животное на наличие микрочипа.
- Если сканер считал номер, то по нему находят чипировавшую организацию во всероссийских базах данных www.animal-id.ru или www.vsezveri.ru (самые распространённые).
- В этих базах хранятся контактные данные владельца (телефон, адрес), по которым с ним можно связаться и вернуть животное домой.
- Микрочип – самое простое средство для идентификации питомца. В фонде помощи животным «Возьми счастье в дом» в разделе «Проекты» можно подробнее узнать адреса и условия проведения льготных акций по регистрации домашних животных в Москве.
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