Кинолог рассказала, как наладить контакт с питомцем

«Мы сейчас работаем с 4-летней овчаркой, которая явно управляет всей семьёй! Когда хозяин подаёт команды, она не реагирует. И это частое явление. Так быть не должно. Учите питомца, поощряя поведение лакомством, концентрировать внимание на вас – смотреть в глаза, подходить при подзыве. Животное должно чувствовать, что его любят, любовь – ключ к авторитету вожака. Что касается подстраховки на случай потери любимца, то бирки на поводок с адресом или телефоном в ходу. Но лучше адресник повесить на отдельный шнурок, так больше шансов подольше сохранить его на собаке, – уверена кинолог.