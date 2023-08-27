7 причин завести копилку, даже если вы уже взрослая

Помните, как в детстве бережно складывали каждую монетку и рубль в красивую баночку? С малых лет человек приучает себя накапливать деньги на что-то очень желаемое. Копилка нужна не только детям, но и взрослым.

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У вас будут наличные на срочный вопрос

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Сегодня многие люди полностью перешли на электронные способы оплаты и накопления. Безусловно, это удобно. Но есть небольшой процент вероятности, что в какой-то момент вам понадобятся именно наличные средства. Приучите себя откладывать хотя бы 5% от дохода в бумажном виде. Также помогает сбор монет в общую банку.

Накопление без труда

Из предыдущего пункта плавно вытекает возможность делать накопления как бы не задумываясь. Монеты со сдачи или размена просто сразу отправляйте в копилку. Их не нужно каждый раз пересчитывать. Тут сработает психологический прием. Вы понимаете, что делаете минимальные накопления, но конкретно сколько — не знаете. Потом, при подсчете приятно удивитесь, что собрали хорошую сумму.

Сможете потратить накопленное на дорогую вещь

Следующее звено в цепочке — это возможность оплатить нужную покупку, которую долго хотели. Можно даже создать специальную копилку и написать на ней, например, «Коплю на электронную книгу». Каждый раз, как появляются мелкие деньги, отправляйте их на мечту. Вы обязательно почувствуете детский восторг, когда вскроете готовую копилку для покупки желаемого.

Создадите себе «палочку-выручалочку»

Собранные деньги в копилке могут выручить в непростой период. Например, до зарплаты еще нескоро, а в кошельке или на балансе не так уж и много денег. Вы можете обменять монеты на купюры в банке или соседнем магазине (продавцы всегда рады мелочи для сдачи). Заранее посчитайте, сколько у вас накопилось каждого номинала и расфасуйте их по пакетикам или мешочкам.

Дети возьмут хороший пример с вас

Привычку грамотного обращения с деньгами нужно формировать как можно раньше. Своим примером, родители покажут, для чего нужна копилка. Каждый раз, когда будете закидывать монеты в банку, рассказывайте младшим, где и как удалось сэкономить, какой это даст результат в будущем и т. д. Дети быстро освоят азы финансовой грамотности и захотят создать собственную копилку. Не удивляйтесь, если кто-то из старших родственников решит присоединиться к процессу и тоже сделает себе «баночку с накоплениями».

Инвестиции в форме игры

Накопления — не самый интересный, но нужный процесс. Кому-то сложно разобраться в нюансах инвестирования, вкладов, покупке акций. Но при этом, делать минимальные запасы нужно. Копилка позволяет превратить этот процесс в некую игру. Поставьте себе цель — наполнить банку до конца к определенной дате или насобирать конкретную сумму. Можно придумать правила игры. Или добавлять деньги, если захотели съесть лишнюю конфету или выкурить сигарету — как дополнительный бонус, откажетесь от плохой привычки.

Понизите финансовую тревожность