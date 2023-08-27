Как вырастить и выбрать спелые и вкусные помидоры

Хачмазские помидоры азербайджанские хозяйки покупают не раздумывая. Они считаются одними из лучших в Азербайджане. О том, как их выращивают и как правильно выбирать плоды, рассказывает корреспондент «МИР 24» Нигяр Золина.

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Открытый грунт, достаточное количество воды и тепло солнца. Вот секреты отличного вкуса и аромата хачмазских помидоров. Это подтверждает и Азим Ширинбаев. На своей земле он выращивает их больше шести лет.

«С каждым годом увеличиваю площадь посева. В этом году подвела погода, поэтому урожай меньше обычного. Если в прошлом году в день собирали по 600 килограммов, то в этом году чуть больше 400», – говорит Азим.

Фермер выращивает сорта Лажен и Султан. Это местные фавориты. Они неприхотливы в уходе и дают хороший урожай. Первый сорт используют для зимних заготовок и соусов, а второй подходит для салатов.

«Помидоры – скоропортящийся продукт. Лажен имеет толстую кожицу, поэтому хорошо переносит транспортировку и дольше хранится. В сезон заготовок хозяйки выбирают именно его. Султана в основном едят в свежем виде. У него нежная и сладковатая мякоть», – отмечает фермер Азим Ширинбаев.

Со сбором Азиму помогает семья, но сортировку фермер никому не доверяет. Тщательно осматривает каждый плод и делит на крупные и мелкие. В один ящик складывает по 30 килограммов.

«Так удобнее покупателям. Главное, чтобы все плоды были целыми и не побитыми. Знаете, как не ошибиться в выборе помидоров? Если берете для салата, всегда смотрите на место у плодоножки. Широкое – значит помидор сладкий», – советует фермер.