Как вырастить манго из косточки

Манго — одно из самых популярных экзотических растений. Это вечнозеленое дерево, распространенное в тропических лесах Америки и Африки. Культивированное манго выращивают в Индии, Пакистане и других странах Азии. В России продаются сочные плоды этого растения, которые, помимо приятного вкуса, обладают целым рядом полезных свойств. В последнее время стало модно выращивать манго дома как комнатное растение. «Лента.ру» выяснила, что нужно делать, чтобы вырастить манго из косточки, как ухаживать за этим растением, какие ошибки при этом обычно допускают и будет ли пророщенное дома манго плодоносить.

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Можно ли вырастить манго на подоконнике?

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Профессиональный цветовод и преподаватель цветоводства, автор блога foxova_club Евгения Лисова в беседе с «Лентой.ру» подчеркнула, что манго — это уличное дерево, которое не выращивают в домашних условиях.

По словам эксперта, манго требует определенной температуры, много света, как в субтропиках, и влажности. Полностью воссоздать такие условия в квартире практически невозможно. Дома косточка, конечно, прорастет, но если она проживет дольше, чем полгода, — это будет большой удачей, отметила эксперт.

"Проращивать манго дома — это интересный эксперимент. Но имейте в виду, что у вас получится росток с парой листьев на макушке, который, скорее всего, истощит свои листья и корни, пытаясь вобрать достаточно света. В наших широтах всего три-четыре солнечных месяца, этого мало для того, чтобы получилось полноценное дерево"

Как выбрать манго для посадки дома?

Для посадки манго из косточки нужно выбирать спелый плод — он должен быть ароматным, а при легком надавливании на его поверхности может оставаться небольшая вмятина.

Если палец проваливается, значит, манго перезрело — для посадки оно подойдет отлично, но на вкус его лучше не пробовать.

Цвет кожуры может быть разным, в зависимости от сорта. Хороший признак — наличие мелких темных крапинок на кожице, они говорят о том, что манго достаточно спелое.

Если найти спелый плод в супермаркете не удалось, можно купить и жесткий. Дома его нужно будет положить в неплотно закрытый бумажный пакет и оставить полежать пару дней, желательно рядом с яблоком или бананом — это ускорит процесс созревания, так как фрукты выделяют этилен.

Как посадить манго: пошаговая инструкция

Эксперт по уходу за комнатными растениями, автор блога HOMEbyKristi Кристина Бегишева в беседе с «Лентой.ру» дала пошаговую инструкцию, как вырастить манго в домашних условиях.

1. Отделите от косточки мякоть. Раскройте саму косточку, чтобы осталось внутреннее семя. Снимите с него черную пленку, после чего замотайте семя в марлю либо в туалетную бумагу, смоченную под проточной водой. Семени нужно создать влажную среду.

2. Семя в марле поместите в небольшую тарелку. Можно также поместить его в мох либо перлит.

3. Тарелку для проращивания поставьте в светлое теплое место, например на подоконник. Важно следить за тем, чтобы марля была все время увлажненной. Можно даже сделать своего рода теплицу — накрыть семя пленкой или стаканом, но периодически проветривать.

"Если появилась какая-то плесень либо гниль, значит, нужно менять марлю или бумагу"

4. Когда появится росток (у крупных семян их может быть несколько) размером два-три сантиметра, пересадите семя в грунт. Он должен быть легким, с добавлением перлита. Самый простой состав — 70 процентов универсального грунта плюс 30 процентов перлита.

Важно также правильно подобрать горшок — вполне достаточно будет диаметром 8-9 сантиметров. Желательно, чтобы он был высоким, так корням будет куда расти. Кроме того, горшок обязательно должен быть с дренажными отверстиями.

Не нужно сажать росток сразу в слишком большой горшок. Грунт в нем будет долго просыхать и закиснет, так что корни начнут гнить

5. Погрузите росток в грунт и немного присыпьте его, примерно на сантиметр.

6. Поместите горшок с ростком на окно, в самое светлое место в доме. Важно не допускать сквозняков — место для проращивания должно быть теплым, можно снова сделать теплицу из стакана или небольшой банки.

Теплицу необходимо периодически открывать на 10-15 минут, чтобы не образовался конденсат и семя проветривалось.

Как ухаживать за ростком манго?

На какое окно поставить?

Кристина Бегишева подчеркнула, что для ростка важно получить доступ к свету — горшок с семечком лучше поставить на восточное или западное окно. Южное тоже подойдет, но в таком случае пророщенное манго с самого начала должно стоять у южного окна. То есть росток нельзя будет перенести с северного окна на южное — иначе он получит ожог от прямых солнечных лучей.

А вот если с весны-зимы растение всегда стоит на южном окне, то оно постепенно привыкает с солнцу и ожогов не получит.

20-25 градусов составляет оптимальная дневная температура в комнате для проращивания манго

Как убирать теплицу?

Что касается теплицы, она поможет создать необходимые тепло и влажность. Бегишева советует постепенно увеличивать пребывание ростка на воздухе, без теплицы. Резкого перехода, когда росток сначала был только в теплице, а потом сразу надолго оказался на воздухе, быть не должно.

Как часто поливать манго?

Поливать росток, по словам эксперта, нужно обильно, большим количеством воды. Однако зимой поливать следует чуть реже, чем летом.

Чтобы определить, когда растение нужно поливать, необходимо посмотреть на грунт — если пара сантиметров верхнего слоя просохла, значит, пора. При этом нужно сделать так, чтобы грунт все же не успевал просохнуть полностью.

Как долго растет манго из косточки?

Косточка обычно прорастает за 5-14 дней, после этого ее нужно посадить в землю. Уже в грунте росток появляется за 10-15 дней. Если за ним правильно ухаживать, то в течение полугода растение окрепнет и его можно будет пересадить в более просторный горшок.

Далее следует самостоятельно следить за корневой системой манго — если корням станет слишком тесно, то они полностью оплетут земляной ком. Это значит, что растению вновь пора подбирать новый горшок. Понять это можно и по другому признаку — несмотря на обильный полив и стабильную подкормку (в грунт можно вносить обычные удобрения для комнатных растений), манго будет медленно развиваться.

через 6-10 лет посаженное дома манго впервые зацветет

Какие ошибки часто совершают при проращивании манго?

Ждут быстрых результатов

Самая распространенная ошибка, отмечает Кристина Бегишева, — это ждать быстрых результатов и бросить все после первой неудачи.

"Всхожесть у манго не стопроцентная, так как не все плоды могут продаваться достаточно спелыми и свежими. Например, летом и весной мы получаем свежие плоды, зимой они могут немного подмороженные, соответственно, семя такого фрукта может быть невсхожим"

Слишком много поливают манго

Также распространенная ошибка — это очень много поливать растение. Эксперт напомнила, что поливать манго нужно, когда просохнет верхний слой грунта. Поэтому грунт должен быть легким, а на дно необходимо класть дренажный слой.

При заливе листья, как это ни странно, начинают сохнуть, потому что повреждаются корни. Впоследствии на листьях появляются «ржавые» пятна.

«Если росток начал желтеть или увядать, то, скорее всего, его придется выкинуть, если растение совсем маленькое. Если росток уже окреп, то нужно посмотреть, что творится с его корнями — чаще всего пожелтения и другие проблемы на листьях связаны с тем, что корни сохнут или, что бывает чаще, гниют от переизбытка влаги», — заключила Бегишева.

Мифы о домашнем проращивании манго

Евгения Лисова рассказала, что существует много мифов о домашнем проращивании манго, которые распространяются в социальных сетях.

Семя будет расти в обычной воде бесконечно долго

На начальном этапе в ростке заложено много питательных веществ, которые растение расходует очень быстро, поэтому за короткое время может появиться жирный росток с листьями, даже если семя просто погрузить в стакан с водой.

Такой механизм, по словам эксперта, заложен природой — растение должно «выстрелить», потому что в диких условиях высокая конкуренция. Однако, как только ресурсы исчерпаются, растению придется самому добывать себе питательные вещества из грунта и солнечного света. Поэтому в одной только воде манго долгое время не проживет.

Манго будет расти в комнатных условиях без специального ухода

Этому растению требуется очень много энергии от солнца. Если света нет, манго начнет вытягиваться, так как будет «думать», что оно загорожено другими крупными деревьями и нужно побыстрее прорасти вверх, чтобы пробиться к солнцу. Во время этого процесса росток истощает себя, корни и листья не развиваются, и в дальнейшем ему становится тяжело добывать воду и свет.

"Российский климат вообще-то не подходит для этого растения, потому что у нас солнце постоянно светит только три-четыре месяца в году. Через полгода домашние ростки манго обычно погибают"

Росток манго всегда должен находиться в тепле, без перепадов температур

Взрослому дереву манго обязательно нужны колебания температуры воздуха в течение суток. «В наших естественных условиях нереально сделать так, чтобы ночью было плюс 10, а днем плюс 25. Такие условия необходимы многим субтропическим растениям — лимонам, мандаринам и в том числе манго», — рассказала Лисова. По ее словам, при такой погоде манго должно зацвести и начать плодоносить.

Будет ли домашнее манго плодоносить?

К сожалению, манго, выращенное в домашних условиях, не плодоносит, так как воссоздать в комнате описанные выше условия, характерные для субтропиков, практически невозможно.

Вообще, это дерево дает плоды на шестой-седьмой год, но, если выращивать его дома, обязательно нужен привой. То есть нужно где-то достать ветку уже плодоносящего манго и привить ее на домашний росток. В таком случае есть вероятность, что дерево все-таки зацветет и будут плоды.

Евгения Лисова добавила, что на постоянной основе выращивать манго в домашних условиях все-таки невозможно.

"Даже если растение приспособится и один из миллиона сеянцев взойдет, оно будет выглядеть ужасно — с возрастом листья будут чернеть, отпадать и в итоге будет голый ствол, на макушке останется пара листочков, и все"

Манго — это растение уличное, так что проращивать его стоит скорее ради развлечения. «Посмотреть самому, как из косточки появляются ростки и первые листья, показать и объяснить все эти процессы своему ребенку, например — это замечательно», — заключила эксперт.