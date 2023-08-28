3 причины, почему кондиционер вызывает и усиливает головную боль

Исследования показывают, что кондиционеры способны вызывать или усиливать головные боли. Существует несколько механизмов, которые могут объяснить эту связь.

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Кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский в эксклюзивной беседе с RuNews24.ru объяснил, как, казалось бы, такая полезная и в принципе безобидная вещь, как кондиционер, может привести к проблемам со здоровьем.

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Специалист выделил три проблемы, которые вызывает долгое нахождение человек под кондиционером.

- Обезвоживание. Кондиционеры могут уменьшать влажность в помещении, что приводит к обезвоживанию организма. Обезвоживание является одной из причин головной боли.

- Сухость слизистых оболочек. Кондиционеры вызывают сухость слизистых оболочек, включая слизистую оболочку носа. Это может приводить к раздражению и головной боли.

- Холодный поток воздуха. Прямой поток холодного воздуха от кондиционера может вызывать сосудистое сужение и судороги в голове, из-за чего возможны головной боли.

«Современные кондиционеры обычно не влияют на уровень кислорода в помещении. Однако если окна плотно закрыты, искусственная вентиляция отсутствует, при этом в помещении находится большое количество людей, то уровень кислорода может снизиться. Это может привести к ощущению усталости, головной боли и пониженной концентрации», - отметил Машковский.

По мнению врача, необходимо регулярно проветривать помещения, в которые воздух поступает только из кондиционера. Это помогает удалять загрязнения, такие как пыль, аллергены, химические вещества и другие вредные частицы, которые могут находиться в закрытом помещении. Проветривание помогает заменить использованный воздух в помещении на свежий, богатый кислородом, а также поддерживать оптимальную влажность в помещении, предотвращая сухость слизистых оболочек и связанные с ней проблемы.