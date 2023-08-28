Календарь садово-огородных работ на сентябрь 2023

Вот и закончилось лето — входит в свои права сентябрь. Однако облегченно вздохнуть, нам огородникам, придется еще не скоро. В первый месяц осени нас ждет масса хлопот.

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А вот какие именно, рассказывают специалисты по дачным делам из Россельхозцентра по Республике Тыва.

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Собираем урожай

Несмотря на то, что многие овощные и плодовые культуры уже отдали большую часть урожая, и в саду, и в огороде еще есть что собирать. На грядках дозревают томаты, огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны. Пришло время собирать картофель, закладывать на хранение лук и чеснок.

До морозов необходимо выкопать свеклу.

А вот с морковью можно повременить — ей первые морозцы не страшны. Если убрать ее с грядок сейчас — 40 % массы урожая будет потеряно.

Как только ночные показатели температуры приблизятся к отметке + 8 °C, необходимо сразу же собрать недозрелые помидоры.

Мелкоплодные сорта вырвать вместе с кустом и повесить в проветриваемом месте, крупные плоды положить для дозаривания в ящики. При этом, если плодоножку оборвать — томаты созреют быстрее, если оставить — процесс затянется. Рекомендуемая температура для дозаривания — от +20 до +25 °C.

Хорошо бы в сентябре помочь белокочанной капусте.

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Те растения, где вилки набрали существенную массу, необходимо подкопать, чтобы надорвать корешки, либо оборвать с них нижние листья. Такой прием сохранит кочаны от растрескивания.

Если еще не готово хранилище для овощей, обязательно нужно позаботиться и о нем: проветрить, вымыть, продезинфицировать.

Заготавливаем семена

В начале осени еще можно собирать семена. В это время поспевает фасоль, подсыхают зонтики укропа, распушаются метелки салата. Часто бывают готовы к сбору семена артишока, мелиссы, щавеля, многолетних луков, спаржи.

Для получения семенного материала в следующем году, в этом месяце уже можно отобрать экземпляры маточных растений редьки, моркови, свеклы, капусты (белокочанной, краснокочанной, савойской, брюссельской), сельдерея, петрушки, пастернака, репы.

Проводим подкормки

В сентябре еще необходимо проводить подкормки. Во-первых, в саду:

один раз в четыре года вносить основное удобрение под плодовые культуры;

один раз в два года под крыжовник;

ежегодно под смородину и садовую землянику.

Во-вторых, в огороде: под позднюю капусту.

При этом азотные удобрения уже под запретом, а вот фосфорные и калийные только приветствуются. Фосфор стимулирует развитие плодов, а калий — повышает зимостойкость растений.

Продолжаем борьбу с вредителями

Несмотря на то, что грядки отдали почти весь урожай, а сад на стадии завершения съема плодов, борьбу с вредителями стоит продолжать, — впереди новый сезон.

Однако, если до этого сражение шло с помощью настоек, отваров и химических препаратов, то теперь пришло время для механических приемов. Так как все, что останется в саду и огороде на земле станет пристанищем для болезней и вредителей «ищущих приют» для зимовки, главной задачей месяца является тщательная уборка территории от сухих растений, падалицы, гнилых овощей и пораженных болезнями сорняков.

К концу сентября уже можно перекопать приствольные круги деревьев, снять и уничтожить ловчие пояса, очистить старые стволы от отмершей коры, убрать из-под отплодоносивших яблонь и продезинфицировать подпорки, спилить засохшие ветки, провести санитарную, омолаживающую и формирующую обрезку крыжовника, смородины и жимолости.

Если холода не за горами, хорошо бы побелить сад. Это позволит не только уничтожить уже успевших забраться в трещины коры деревьев вредителей, но и защитить стволы от зимних и весенних ожогов.

Поливаем

Несмотря на то, что осенью уже не так жарко, погода часто еще теплая, а потому вегетационный период некоторых растений (свеклы, поздней капусты, моркови) продолжается. Чтобы помочь им сформировать урожай, необходимо по мере надобности продолжать поливы.

Помогаем саду подготовиться к морозам

Для того, чтобы плодовые культуры лучше перенесли зимние морозы, мы перестали их обильно поливать еще в августе. Но случаются ситуации, провоцирующие вторую волну роста побегов, а это не позволяет древесине вовремя вызреть, а значит, подготовиться к зиме. Чтобы помочь растениям (особенно это актуально для молодых саженцев) их макушки прищипывают на 10-15 см. Данный прием останавливает их рост и стимулирует скорейшее опробковение коры и вызревание древесины.

Молодые деревца теплолюбивых культур, таких как абрикос, черешня, вишня, в конце сентября можно промульчировать по приствольному кругу.

Важным агроприемом, повышающим устойчивость деревьев и кустарников к холодам, является влагозарядковый полив. Он отличается от обычных поливов сада и имеет рекомендации — около 70 л под куст и около 100 л воды под дерево.

Готовим грядки к следующему сезону

Если к концу месяца появится свободное время — уже можно заняться подготовкой грядок к следующему сезону: внести основное удобрение, провести перекопку, высеять озимые сидераты, замульчировать зимующие в огороде культуры.