Котоняня рассказала об опасностях при уходе за чужими кошками

Царапина была неглубокая, но у меня воспалилась рука. Я обрабатывала рану йодом, перекисью, но ничего не помогало. На четвертый день поднялась температура. Тогда я обратилась к врачу. Он сказал, что это инфекция, и выписал антибиотики. Я так хорошо поработала, что целых пять дней пила лекарства и ходила с перевязанной рукой.