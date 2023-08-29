Когда убирать позднюю капусту и как сохранить до весны

Белокочанная капуста – кладезь полезных витаминов и микроэлементов, которые зимой особенно необходимы человеку. Но чтобы кочаны оставались свежими около полугода, нужно учесть некоторые условия хранения капусты. Капуста для длительного хранения.

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Обычно кочаны лежких сортов менее сочные и содержат много клетчатки. На листьях располагается большое количество жестких жилок. При этом капуста, предназначенная для хранения зимой, должна быть выращена на легких или средних почвах с учетом севооборота.

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Кроме того, в грунт необходимо своевременно вносить фосфорно-калийные удобрения, при этом с азотом нужно быть осторожными: излишек этого элемента снижает лежкость капусты. В дождливую осень кочаны нужно защищать от обильных осадков, иначе они растрескаются и будут плохо храниться.

Для длительного хранения подходят такие среднепоздние сорта белокочанной капусты, как Вьюга (хранится до 8 месяцев), Подарок (до 7 месяцев), Домбровская (до 6 месяцев).

Также опытные огородники отмечают хорошую лежкость у сортов Русиновка, Слава 1305, Урожайная, Столичная, Белорусская 455, Финал, Брауншвейгская, Золотой гектар 1432, Харьковская зимняя и гибридов Мегатон, Крюмон F1, Гермес, Менза, Колобок F1, Ринда, Ганнибал.

Среди позднеспелых сортов стоит отметить Белоснежку (хранится до 6 месяцев), Амагер (до 8 месяцев), Каменную голову (до 12 месяцев).

Преждевременная уборка урожая может привести к увяданию овощей, а запоздалая – к растрескиванию кочанов.

Поэтому важно точно определить, когда наступает пора убирать капусту с грядки на хранение. Дневная температура воздуха должна быть в пределах 3-8°С, а ночная – от 0 до –3°С.

Лучше всего срезать капусту в сухую погоду и обязательно с помощью острого ножа. При этом на кочане оставляют кочерыжку длиной 2-3 см и 2 кроющих листа (они защитят кочан от болезней и механических повреждений).

Белокочанную капусту можно хранить в различных местах. Главное – соблюдать определенные условия хранения.