Правильный уход за гортензией осенью необходим для поддержания здоровья растения и обильного цветения в следующем году.

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При множестве разновидностей гортензии существуют некоторые основные правила, которых стоит придерживаться, независимо от того, выращиваете ли вы крупнолистную гортензию (Hydrangea macrophylla), гладкую гортензию (Hydrangea arborescens), метельчатую гортензию (Hydrangea метельчатая) или любой другой вид.

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Нужно ли осенью обрезать гортензию

Начнем с самого простого – нужно ли срезать у гортензии осенью увядшие цветы? Только в том случае, если вам действительно нечем заняться или стремление к эстетике заставляет взяться за секатор. Здесь следует знать, что удаляя цветы, можно срезать не более 5 см стебля вместе с цветком. Не обрезайте стебли дальше, иначе вы можете негативно повлиять на количество цветов в следующем году.

Помимо удаления увядших цветов, есть ли еще какие-нибудь причины обрезать гортензию осенью? Правильный ответ – нет для большинства сортов. Фактически, осенней обрезкой вы можете удалить цветочные почки на следующий год, в зависимости от того, какой сорт гортензии вы выращиваете. Обрезка в неподходящее время приводит к уменьшению цветения или даже к его полному отсутствию на следующий год. Однако, как известно, из правил есть исключения.

Существует три основные категории гортензий.

Первая - те, которые цветут на старой древесине, полученной на растении в предыдущий вегетационный период. Примеры – крупнолистные гортензии (H. macrophylla), гортензии кружевные, или горные (Hydrangea serrata), гортензии дуболистные (Hydrangea quercifolia). Эти сорта лучше всего обрезать летом, сразу после цветения.

Вторая категория - те, что цветут на новой древесине, образовавшейся ранее в том же году. Примеры – метельчатые гортензии или гладкие гортензии, такие как Аннабель. Их нужно обрезать очень ранней весной, еще до появления новых побегов.

Третья – вечноцветущие гортензии, которые цветут как на старой, так и на новой древесине. В эту категорию входит популярная крупнолистная гортензия Эндлесс Саммер («Бесконечное лето»), а также ее несколько разновидностей, например, Эндлесс Саммер Блю. Эти сорта вообще не нуждаются в обрезке, но если да, то конец лета — подходящее время.

Зачастую дачные цветоводы обрезают осенью, по их мнению, «мертвые» стебли, после того как гортензии прихватит морозом. Увы, такая практика вредна, поскольку растение станет более склонным к зимним повреждениям и даст меньше цветков. Кроме того, есть риск случайно срезать спящие цветочные почки.

Как изменить цвет цветения гортензии с помощью осенних удобрений

В целом, удобрять гортензии осенью синтетическими подкормками, особенно, с высоким содержанием азота, очень плохая идея. Азот простимулирует пышный рост побегов, которые все равно побьет мороз.

Но вносить определенные удобрения под гортензии для изменения цвета хорошо именно осенью. В первую очередь, это относится к крупнолистым гортензиям (H. Macrophylla), которые дают розовые или голубые цветы в зависимости от pH почвы. Если вы хотите изменить цвет, то с осени поменяйте уровнь pH. По сути, pH почвы изменяет доступность алюминия для растений. Изменение pH почвы определяет, будет ли алюминий в почве доступен кустарнику.

Синие цветы означают, что почва кислая, с pH ниже 5,5. Кислая почва означает, что алюминий более доступен. Чтобы снизить pH почвы и стимулировать синие цветы, добавьте осенью полстакана на каждые 30 квадратных сантиметров почвы.

Розовые цветы означают, что почва щелочная, с pH выше 6. На этом уровне алюминий связан в почве и недоступен для растения. Чтобы повысить pH почвы и стимулировать розовые цветы, осенью добавьте 1 стакан доломитовой извести на каждые 30 квадратных сантиметров почвы.

Если на крупнолистной гортензии, меняющей цвет, есть розовые, синие или даже фиолетовые цветы, они означают, что pH находится в среднем диапазоне от 5,5 до 6,0.

Процесс изменения цвета цветения гортензии лучше всего проводить осенью, поскольку для эффективного изменения pH почвы потребуется время. Однако, такая корректировка подходит не всем разновидностям. Если в названии сорта уже четко указано «синий», «белый» или «розовый», эти гортензии не подвержены влиянию pH почвы.

Мульча и ящик

В прохладном климате мульчирование гортензией слоем измельченной коры, древесной щепы и другой органикой приводит к получению хорошо изолированных корней, благодаря чему растения лучше переживут экстремальные погодные условия, а также циклы замерзания и оттаивания. Не наносите слишком много мульчи – достаточно 5-7 см, уложенных пончиков вокруг куста.

В том случае, если гортензия теплолюбива, вероятно, нужно принять дополнительные меры, особенно, для тех, что цветут на старой древесине – чтобы почки не вымерзли.

Чтобы изолировать кусты, поздней осенью оберните их ландшафтной тканью, мешковиной или тяжелым укрытием, завяжите или зашейте ткань.