Как часто нужно показывать ветеринару кошек и собак

Комитет ветеринарии Москвы 2 сентября проведет в парках день здоровья для домашних животных. На протяжении всего дня в парке будут работать мобильные ветклиники, также гостей ждут мастер-классы, лекции и фотозоны.

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«Вечерняя Москва» решила узнать у президента Союза кинологических организаций России Владимира Уражевского, как правильно следить за здоровьем домашних животных.

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Беречь от инфекций

По его словам, собаки после рождения нуждаются в регулярном ветеринарном осмотре.

— Все зависит от возраста и породы. Маленьких щенков доктор должен осматривать регулярно: раз в две–четыре недели. Первая прививка делается в возрасте полутора–двух месяцев, затем собаке дают глистогонные препараты и делают ревакцинацию. Затем — снова глистогонные препараты и ревакцинация. Потом две–три недели нужно побыть дома — и уже можно гулять, — объяснил эксперт.

По словам специалиста, практически такая же ситуация с кошками. Котенок тоже должен обязательно наблюдаться у ветеринара, уверен Уражевский.

При этом щенков и котят важно ограждать от потенциальных заболеваний, подчеркнул эксперт.

— Ехать в клинику необязательно, можно вызвать врача на дом. Многие владельцы щенков и котят боятся инфекций. И это оправданно: им нельзя контактировать с больными животными. Как коронавирус для человека, так и парвовирус, чума, гепатит, энтерит и ряд других болезней смертельно опасны для животных в раннем возрасте. Человек может дотронуться до грязной дверной ручки, потом коснуться щенка и тоже его заразить. Многие предпочитают, чтобы заводчик делал первые прививки, — рассказал собеседник «ВМ».

Чем старше, тем реже

По мере взросления животных частые осмотры становятся не нужны, уверен эксперт.

— Взрослая собака, согласно ветеринарному законодательству, должна прививаться от бешенства не реже раза в год (от чумы, гепатита, аденовируса, коронавируса, бешенства и других болезней). Бешенство передается человеку и может закончиться летально. Кошки тоже перестают нуждаться в частых осмотрах, — подчеркнул Уражевский.

По мнению эксперта, владельцам собак стоит контактировать с кинологическими клубами. Там могут подсказать, как правильно взаимодействовать и заниматься с питомцем.

Проблемы всегда заметны

Как отметил собеседник «ВМ», хозяева животных способны сами разглядеть изменения в поведении животного и выявить потенциальную проблему.

— Важно следить за кондицией, шерстью и поведением животного. Если оно забивается в угол, худеет, плохо ест, ощущает расстройство, то нужно идти к ветеринару. Есть много заболеваний, которые могут быть опасны для животных. Вплоть до летального исхода. В том числе, например, если укусил клещ, может развиться пироплазмоз, поэтому обязательно нужно сдать кровь на анализ, — рассказал эксперт.

Подобные симптомы применимы не только к собакам, но и к любым другим домашним животным. Если питомец становится неконтактным, необщительным, у него мутнеет взгляд, меняется поведение — сразу нужно обращаться к врачу, заключил специалист.

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Выбрать дату посещения ветеринарного врача в Московской государственной ветеринарной клинике возможно с помощью сайта mos.ru. Для этого понадобится ввести следующие данные:

кличка;вид животного (кошка, собака и так далее);порода;дата рождения;пол;номер чипа.