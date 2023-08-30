Назван действенный способ вернуть чистоту подушкам

Блогерша Анна (фамилия неизвестна) с никнеймом anna_louisa_at_home назвала действенный способ вернуть чистоту подушкам. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok -аккаунте, который насчитывает более 632 тысяч подписчиков.

По словам инфлюэнсерши, чтобы избавить данные постельные принадлежности от загрязнений, следует использовать гель для стирки вместо порошка и уксус взамен кондиционера для белья. Указанный метод поможет придать изделиям мягкость и удалить неприятный запах, отметила эксперт. При этом во избежание повреждений их потребуется помещать в стиральную машину в наволочках или защитных чехлах, установив деликатный режим.