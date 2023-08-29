7 тонкостей, которые нужно учесть при выборе дивана

Диван, который идеально смотрится в магазине или каталоге, может серьезно разочаровать вас, когда окажется дома. Чтобы этого не произошло, обратите внимание на тонкости во время выбора мягкой мебели.

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Решите, где будет стоять диван

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И как вы будете его использовать. Традиционный трехместный диван отлично впишется в просторную гостиную и станет местом дружеских и семейных посиделок. Диван-кровать подойдет для тех, у кого часто остаются с ночевкой друзья и родные. А небольшой вариант дополнит интерьер квартиры-студии.

Кстати, необычный диван, состоящий из модулей, понравится семьям, которые любят настольные игры или отдых в кругу друзей.

Тип сиденья

Единое сиденье выглядит презентабельно, стильно, а дремать на таком диване куда удобнее. Но если в семье есть дети или домашние животные, то мебель со съемными, отдельными подушками на сиденьях: они легко вынимаются и очищаются от любых загрязнений.

Материал обивки

Лен и хлопок смотрятся эстетично и стильно, но пятна с такого дивана убрать непросто. Поэтому, если в вашем доме есть дети, животные, а на диване вы привыкли перекусывать, то стоит присмотреться к обивке из искусственных тканей. С акрила и полиэстера легко отстирываются пятна даже от ягод или вина. К тому же, если кошка привыкла точить когти о мебель, приобретите диван с антивандальным покрытием, он сохранит вид и прослужит гораздо дольше.

Цвет

Если вы выбираете качественный диван, то он прослужит дольше. Но старайтесь не увлекаться трендами, они пройдут значительно раньше, чем вы решите приобрести новый диван. Цвет обивки должен гармонично вписываться в интерьер, а яркому дивану стоит предпочесть более темный вариант, он не такой маркий. Хотите ярких акцентов — пусть их роль выполняют декоративные подушки или плед.

Наполнитель

Самый практичный вариант наполнителя — холлофайбер. Он годами держит форму, не впитывает запахи, не мнется. Его не надо дополнительно взбивать и переворачивать подушки. Диваны с пуховым наполнителем очень мягкие и уютные, но такие подушки придется выбивать, взбивать и переворачивать.

Глубина дивана

Если этот предмет мебели вы собираетесь использовать для того, чтобы на нем сидеть, выбирайте ширину сиденья около 55 сантиметров, но, если хочется свернуться калачиком и уютно смотреть сериалы, то добавьте еще 5—10 сантиметров.

Подлокотники